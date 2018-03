Trả lời cho một bài báo gợi ý Microsoft nên từ bỏ Bing đăng trên New York Times hôm 24/7/2011, trong một bài báo khách trên New York Times cuối tuần trước, Microsoft đã cho biết kế hoạch dài hạn đối với cỗ máy tìm kiếm non trẻ này và hé lộ những tính năng mới. Sau đây là những điểm chính trong kế hoạch nhằm đưa Bing vượt qua Google trong những năm tới.

Ứng dụng web chất lượng

Các ứng dụng web trên nền HTML5 sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai của Bing. Chủ tịch phụ trách mảng dịch vụ trực tuyến của Microsoft, Qi Lu nêu một ví dụ như sau. Khi gõ cụm từ "bữa tối cho 2 người và sau đó xem phim" vào ô tìm kiếm, Bing sẽ cung cấp và gần như sẽ đề xuất luôn kế hoạch cho người tìm bằng cách trả về và tổng hợp các kết quả liên quan tới địa điểm, phim và lịch chiếu... sát với thực tế nhất.

Xa hơn một bước nữa, ứng dụng sau đó sẽ làm xuất hiện một hộp thoại đề xuất với người dùng những gì mà nó cho là hợp lý rồi tiến tới hỏi họ xem họ muốn ăn ở đâu và vào lúc nào. Đây là một khuynh hướng mới trong việc hiển thị thông tin trong trang kết quả tìm kiếm, cố gắng dự đoán và đưa ra các kết quả phù hợp với yêu cầu người dùng nhất.

Ứng dụng độc lập cho máy tính (và hơn thế nữa)

Microsoft đang xây dựng phần mềm Bing Deskbar, nhưng mới ở giai đoạn khái niệm. Giống như phần mềm tương tự của Google là Google Desktop, ứng dụng Deskbar này sẽ tương tác với các nhà cung cấp thông tin và dịch vụ tìm kiếm web địa phương, nhưng cũng sẽ bao gồm cả phần thông tin “con người” để người dùng có thể tìm kiếm e-mail và các thông điệp trên Facebook và Twitter. Một lập trình viên cho biết, thông tin mà ứng dụng này cung cấp sẽ được sắp xếp phân loại theo “những gì mới nhất, gần nhất và hay được sử dụng nhất”, và có thể sẽ được gắn nhãn “Live” mà Microsoft đang áp dụng cho nhiều sản phẩm của mình. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về thời điểm ra mắt của ứng dụng này, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu như đây sẽ là một tính năng đi kèm trong Windows 8.

Thân thiện với Facebook

Qi Lu nhấn mạnh vào mối quan hệ hữu hảo với Facebook như là tiền đề cho việc công ty sẽ cung cấp được những kết quả tìm kiếm đáng tin cậy hơn. Bing hiện tại đã tích hợp nút “Likes” của Facebook vào cỗ máy tìm kiếm và bạn có thể hình dung được hiện đã có bao nhiêu “người bạn” của mình trên Facebook có cùng sở thích và chọn ăn ở nhà hàng nào và xem phim gì trong tình huống ví dụ được đề cập ở trên.

Microsoft hiện ít có xung đột về quyền lợi với Facebook và Facebook thì đã không đi chung một đường với Google, và như vậy thì liên minh Bing-Facebook sẽ không sớm trở nên lỏng lẻo. Nhiều khả năng sự hợp tác này sẽ cung cấp được những thông tin được cá nhân hóa nhiều hơn, phù hợp với nhu cầu người tìm kiếm, qua đó sẽ giúp Microsoft đưa ra được các ứng dụng web tốt hơn.

Tất nhiên không chỉ một mình Microsoft thèm muốn các nguồn lợi đến từ lĩnh vực tìm kiếm. Một "đại gia" khác là Apple khi thâu tóm công ty Siri cũng được đồn đại là muốn xây dựng một phần mềm trợ giúp cá nhân tích hợp thẳng vào hệ điều hành iOS. NY Times cũng cho thấy quan điểm của phụ trách bộ phận tìm kiếm của Google, Amit Singhal đánh giá thấp phương châm “tìm kiếm dựa theo quyết định” của Microsoft. Ông này nói rằng mục đích của việc tìm kiếm là như nhau, đều chuyển biến từ dữ liệu sang các thông tin cần thiết rồi chuyển hóa thành tri thức của người tìm.

Nhưng ít ra đây cũng là bằng chứng cho thấy Microsoft vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để chiến đấu chống lại cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới. Quan điểm của người viết cho rằng đấu tranh trực diện trong trường hợp này sẽ không có kết quả tốt.