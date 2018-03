Các mẫu bo mạch chủ nền tảng Haswell mới của Asus.

Z87 Deluxe Dual thuộc dòng bo mạch chủ hiệu năng cao với thiết kế mới nhằm hỗ trợ tốt nhất bộ xử lý Haswell. Ngoài những ưu điểm kế thừa từ thế hệ cũ, mẫu bo mạch chủ mới còn được trang bị những công nghệ tiên tiến, chẳng hạn Dual Intelligent Processors 4 (tạm dịch công nghệ xử lý kép thông minh 4) với 2 chip TPU (TurboV Processing Unit) và EPU (Energy Processing Unit) giúp kiểm soát hiệu năng và điện năng tiêu thụ của hệ thống tốt hơn. Mạch điều khiển điện thế DIGI+ Power Control (VRMs) mang lại khả năng hiệu chỉnh chính xác điện áp cấp cho bộ xử lý và RAM ở mức chi tiết. UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface) với giao diện đồ họa, hỗ trợ thiết lập cấu hình BIOS bằng chuột thông qua các biểu tượng đơn giản. Công nghệ WiFi Go ! với chip điều khiển được tích hợp sẵn trên bo mạch chủ giúp kết nối nhanh chóng, tiện dụng mà không cần bổ sung thiết bị ngoại vi.

Không chỉ dành riêng cho giới game thủ, bo mạch chủ dòng ROG (Republic Of Gamers) còn là lựa chọn hàng đầu với những tay chơi ép xung. So với thế hệ trước, ROG Maximus VI mang đến game thủ và những người dùng đam mê công nghệ một nền tảng mạnh mẽ, an toàn và tiện dụng hơn với những công nghệ tiên tiến, phụ kiện đi kèm độc đáo. Chẳng hạn OC Panel kết nối trực tiếp với bo mạch chủ giúp người dùng có thể theo dõi trực tiếp các thông số hệ thống mà không cần đến một màn hình hay thiết bị hỗ trợ khác. VGA Hotwire giúp việc ép xung card đồ họa đơn giản và an toàn hơn trong khi Turbo V EVO và UEFI BIOS cho phép tinh chỉnh thông số phần cứng ở mức chi tiết.

Trong khi đó, Sabertooth Z87 và Gryphon Z87 thuộc dòng sản phẩm TUF (The Ultimate Force) mạnh mẽ với hệ thống tản nhiệt thiết kế tối ưu cùng các thành phần TUF (cuộn cảm, tụ điện và MOSFET) chất lượng cao nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống khi phải hoạt động liên tục trong thời gian dài. Công nghệ TUF Thermal Armor phiên bản mới với 2 quạt tản nhiệt tại vị trí MOSFET mạch cấp nguồn bộ xử lý và chipset để đẩy luồng không khí nóng ra khỏi thùng máy. Công nghệ Thermal Radar 2 với 12 bộ cảm biến nhiệt trải khắp các “điểm nóng” của bo mạch chủ sẽ giám sát tốt hơn sự thay đổi nhiệt độ của thiết bị phần cứng, dựa vào đó tốc độ quạt được điều chỉnh tự động (hoặc thông qua tiện ích) nhằm đảm bảo hệ thống được tản nhiệt tốt nhất. Riêng mẫu Gryphone Z87 còn có thêm bộ kit Gryphon Armor (tùy chọn bổ sung) tăng cường khả năng tản nhiệt, tính ổn định và ngăn chặn bụi bẩn hiệu quả trong môi trường sản xuất.

Hình ảnh thực tế Asus Z87 Deluxe

Bài và ảnh: Đông Quân