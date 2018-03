Chip 4 nhân FX-4130 thuộc họ 4100 series, thiết kế dựa trên vi kiến trúc Piledriver cùng công nghệ sản xuất High-K Metal Gate SOI 32nm. Chip sử dụng socket AM3+, tương thích với các bo mạch chủ chipset AMD 970, 990X và 990FX.

Tuy cùng sản xuất trên công nghệ 32nm và công suất tiêu thụ (TDP) là 125W nhưng các chip kiến trúc Piledriver có xung nhịp cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn so với Bulldozer. Cụ thể, FX-4130 hoạt động ở xung nhịp 3,8 GHz và có thể tăng tốc đạt mức 3,9 GHz. Bộ nhớ đệm của chip là 4 MB (1 MB mỗi nhân) và có công suất tiêu thụ (TDP) là 125W nên có khả năng ép xung tốt hơn so với FX-4320 và 4300 (TDP 95W).

Một số thử nghiệm ban đầu cho thấy hiệu năng FX-4130 cao hơn khoảng 9% so với FX-4100 và khoảng 22% so với Core i3-2100 trong phép đo hiệu năng CPU dựa trên công cụ PassMark. Tương tự với phép đánh giá tổng thể PCMark 7, cấu hình máy tính nền tảng Piledriver cũng cải thiện khoảng 1% so với Bulldozer.

Đông Quân