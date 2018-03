Handy Taskman.

Handy Taskman – chương trình cài sẵn quản lý công việc của các điện thoại thông minh S60 rất hạn chế. Handy Taskman không chỉ cho thấy lượng RAM trống mà còn cho phép chấm dứt quá trình hay ứng dụng bị treo. Handy Taskman còn cho phép người dùng tạo ra danh sách những ứng dụng ưa thích để có thể mở một cách nhanh chóng. Bạn có thể tải ứng dụng này tại đây .

Nokia Messaging.

Nokia Messaging có thể dịch chuyển động lực bằng chạm, hiển thị thư bằng HTML và những ứng dụng của push e-mail. Một lỗi nhỏ của Nokia Messaging là không thể hiển thị thư lên toàn màn hình. Người dùng có thể tải ứng dụng này tại www.email.nokia.com.

Bright Light

Bright Light – với chương trình này, có thể dùng đèn nháy như một đèn pin. Chương trình có giao diện rất đơn giản như bật hoặc tắt. Tải ứng dụng tại Ovi Store .

Opera Mobile/Mini.

Opera Mobile/Mini phiên bản mới nhất (v10) giao diện dễ sử dụng, có khả năng mở nhiều tab, có sẵn quản lý tải và có nhiều ảnh hoạt họa. Để tải trình duyệt này, người dùng vào Opera.com trên điện thoại và tải Opera Mobile/Mini.

S60Tickr là chương trình hiển thị tin nhắn ngay lập tức trên màn hình khi có tin nhắn hay thư mới. Đây là ứng dụng rất hữu ích khi đang bận đọc các bài báo trên điện thoại và nhận được tin nhắn. Lúc đó, người dùng chỉ cần nhìn qua Tickr và biết tin nhắn đó có quan trọng hay không. Tải ứng dụng tại đây .

Best Profile

Best Profile cho phépnhận biết địa điểm và thời gian. Chức năng này giúp điện thoại tự động thay đổi chế độ ở chỗ nhất định hoặc thời gian nhất định. Ví dụ, Best Profiles sẽ tự động chuyển sang chế độ rung khi người dùng vào trường. Không những thế, Best Profile cũng cho phép mở các ứng dụng khi loại chế độ nào đó được kích hoạt. Tải ứng dụng này tại đây .

Gravity giống như một Twitter của hệ điều hành Symbian. Giao diện của Gravity đẹp và có nhiều chức năng chuyển động lực bằng chạm, viết nháp… Gravity cũng cho phép người dùng cập nhật tình trạng lên Facebook. Tải ứng dụng này tại đây .

Shazam

Shazam là một chương trình nhận biết bài hát tiện lợi. Khi nghe một giai điệu bài hát nào đó mà không biết tên hoặc thông tin, chỉ cần bật chương trình Shazam lên, hướng loa đến nguồn nhạc phát ra. Sau 10 đến 20 giây Shazam sẽ nhận biết thông tin chi tiết của bản nhạc như tên bài hát, album, ca sĩ trình bày. Tải về tại Ovi Store .

Tunewiki.

Với Tunewiki, người dùng chỉ cần kết nối Internet và cài đặt chương trình mà không cần phải tìm thông tin hay lời bài hát. Tunewiki sẽ hiện lên lời bài hát tương ứng với phần nhạc đã nghe. Tải về tại Ovi Store .

(Nguồn: Nokia)