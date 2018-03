Những “thiếu sót” này không hiểu do vô tình hay hữu ý mà lại toàn liên quan đến các "đại gia" công nghệ như Facebook hay Skype. Nền tảng Android của Google là một nền tảng được các nhà phát triển ứng dụng “ưu ái”. Theo ước tính của Google, hiện đã có khoảng 200.000 ứng dụng trên Android Market. Tuy số lượng ứng dụng nhiều như vậy, song có nhiều ứng dụng cần thiết thì người dùng có tìm đỏ mắt cũng không thấy hoặc có thì chất lượng rất tệ. Đáng chú ý nhất trong các thiếu sót đó là các ứng dụng liên quan tới Facebook, Netflix, Skype và vài ứng dụng khác.

Một trong số các ứng dụng bị phàn nàn nhiều nhất trong cộng đồng người dùng thiết bị Android là Facebook. Thử ngó qua các ý kiến trên tại “chợ” phần mềm Android:

"Không thể nào tải được ảnh lên trừ khi phải đăng xuất rồi vào lại. Chương trình thỉnh thoảng bị văng… Trời ơi, sửa ngay đi chứ!”

"Tính năng thông báo bị lỗi, các tin mới không tương tác được. Ứng dụng này làm tôi không muốn vào Facebook nữa".

" Facebook thân mến. Ứng dụng của các bạn dành cho Android quá tệ. Làm ơn sửa ngay đi”.

Hầu như không có ý kiến nào mang tính tích cực trong số các ý kiến đăng lên ở đây. Ứng dụng Facebook dành cho Android chạy không ổn định và thiếu hẳn các tính năng cần thiết của mạng xã hội này. Sau nhiều tháng, ứng dụng này cũng không được cải thiện, các tính năng liên quan tới tin nhắn, tán gẫu hay thậm chí xem ảnh quá kém.

Bên cạnh sự thiếu ổn định, người dùng hầu như không thể sửa hồ sơ của mình trên Facebook, xóa đi thông tin mình đã đăng tải hay đánh dấu (tag) ảnh. Tính năng duy nhất hoạt động ổn khi chạm vào biểu tượng là “Like”.

Khắc phục: sử dụng phiên bản Facebook dành cho trình duyệt trên điện thoại di động, nhiều người dùng cho rằng cách này tiện hơn nhiều so với dùng ứng dụng độc lập. Hoặc có thể thử dùng một ứng dụng độc lập do hãng thứ 3 phát triển như FriendCaster (giá 4,99 USD, tương đương với 100.000 VNĐ, miễn phí nếu người dùng chấp nhận quảng cáo khi sử dụng). Với máy tính bảng, người dùng có thể chọn ứng dụng Friend Me để có được trải nghiệm tốt hơn trên màn hình lớn.

Thiếu sót thứ 2: Netflix

Một trong các ứng dụng được “truy lùng” nhiều trên “chợ” Android là Netflix, song mãi đến tháng 5 vừa rồi mới thấy phần mềm cho phép xem phim trực tuyến này xuất hiện. Nhưng nó chỉ hỗ trợ có 5 thiết bị trong cả đội quân dùng Android.

Hiện giờ, số lượng thiết bị được Netflix hỗ trợ đã lên tới 9, nhưng vẫn còn là quá ít so với cộng đồng người dùng có nhu cầu. những ai sử dụng máy tính bảng Android vẫn phải dài cổ chờ đợi do Netflix chưa có phiên bản cho loại thiết bị này.



Khắc phục: Các nhà phát triển đã tạo ra một phiên bản chỉnh sửa để ứng dụng Netflix có thể chạy trên thêm một số thiết bị khác. Một lựa chọn khác cho người dùng Android “ghiền” phim là tìm nhà cung cấp dịch vụ tương tự (!) như Google Movies hoặc tiếp tục chờ đợi.



Skype là một trong những ứng dụng được mong chờ nhất ngay từ ngày đầu Android ra mắt. Hồi ấy, Skype chỉ giới hạn hoạt động trên thiết bị của nhà mạng Verizon. Tháng 10/2010, hãng cũng tung ra phiên bản cho mọi hệ máy sử dụng hệ điều hành Android. Song chất lượng thì cực kỳ dở, nó bị giới hạn và rối tinh với các phiên bản dành cho các nhà mạng khác nhau. Mỗi nhà mạng lại có một kiểu hạn chế riêng với ứng dụng này.

Hầu hết các thiết bị Android không hỗ trợ đàm thoại hình ảnh Skype (video call). Ứng dụng này còn quá nhiều thứ cần cải thiện để đạt tới chất lượng xấp xỉ với phiên bản máy tính. Một trong các tính năng được người dùng chờ đợi nhất của Skype chính là video call. Tháng trước, công ty cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ này cho người dùng Android, nhưng chỉ hỗ trợ 4 loại thiết bị.

Khắc phục : Thử dùng ứng dụng miễn phí Fring, ứng dụng này hỗ trợ video call cho hầu hết các loại máy Android. Hạn chế duy nhất của nó là bạn chỉ có thể sử dụng video call với những người cũng cài Fring trên máy của họ.

Nếu bạn đang sử dụng các phiên bản Android mới nhất (Honeycomb dành cho máy tính bảng, Android 2.3 dành cho điện thoại), bạn có thể cài ứng dụng Google Talk để sử dụng mọi hình thức tán gẫu, gọi điện giữa các thiết bị Android hay người dùng máy tính đang đăng nhập Google.

Thiếu sót thứ 4: Instapaper

Không thể tìm thấy ứng dụng này trên Android Market, song bạn có thể dùng ứng dụng tương tự InstaFetch do bên thứ 3 phát triển. Instapaper là một công cụ tuyệt vời để bạn có thể lưu các nội dung trực tuyến vào thiết bị để đọc về sau khi không có kết nối internet. Vấn đề ở đây đến từ chính nhà phát triển ứng dụng này. Họ có vẻ không muốn tung ra phiên bản Instapaper cho các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android.

Khắc phục: Bạn vẫn có thể chọn các ứng dụng tương tự trên Android Market do các bên thứ 3 phát triển như InstaFetch, EverPaper, nếu bạn ưa thích Instapaper. Ngoài ra các ứng dụng như Read It Later, Springpad hoặc Evernote cũng có thể cung cấp một số tính năng tương đương.

Thiếu sót thứ 5: Google Calendar