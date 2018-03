Hy vọng gì từ các máy in trong năm 2012?

Brother DCP-J140W

Brother DCP-J140W giá 2,5 triệu.

Brother DCP-J140W có thiết kế nhỏ gọn giúp tăng tính linh hoạt và in ấn từ bất cứ nơi nào trong văn phòng hay gia đình. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ tính năng chia sẻ dễ dàng cho mọi người dùng trong nhà hay văn phòng với kết nối Wi-Fi. Dòng máy này còn cung cấp những ứng dụng riêng để có thể in từ điện thoại thông minh, máy tính bảng chạy iOS hay Android.

Máy hỗ trợ độ phân giải in tối đa 6.000 x 1.200 dpi, quét với độ phân giải quang học lên đến 2.400 x 1.200 dpi (có thể nội suy lên đến 19.200 x 19.200 dpi), trong khi độ phân giải sao chụp đạt 1.200 x 1.200 dpi (chế độ đơn sắc) và 1.200 x 600 dpi (chế độ màu).

So với các mẫu máy in phun đa năng cùng giới thiệu, Brother DCP-J140W được trang bị khay giấy khổ A4 dung lượng lớn, lên đến 100 tờ ở khay nạp giấy và 50 tờ cho khay đón giấy, giúp đáp ứng nhu cầu in ấn lớn cho mọi người dùng. Máy trang bị khay quét kính phẳng ở mặt trên phục vụ cho chức năng quét và sao chụp.

Brother DCP-J140W sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 4 hộp mực riêng biệt (hộp mực đen và 3 hộp mực màu Cyan, Magenta, Yellow).

Canon Pixma MG3170

Canon Pixma MG3170 giá 2,9 triệu.

Ngoài chức năng chính là in màu, máy in Canon Pixma MG3170 còn có khả năng quét và sao chụp tài liệu đen trắng lẫn hình ảnh màu. Với khả năng in 2 mặt tự động, máy in MG3170 sẽ giúp bạn có thể thực hiện công tác in ấn thường ngày một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Bên cạnh cổng USB để nối với máy tính, máy còn có tính năng kết nối Wi-Fi rất hữu ích để bạn có thể in ấn tài liệu, hình ảnh từ máy tính xách tay, điện thoại hay máy tính bảng qua mạng không dây.

Máy hỗ trợ khổ giấy tối đa A4 với khay nạp giấy và khay đón giấy dạng nắp bật đều nằm ở phía trước. Khay quét kính phẳng nằm ở mặt trên phục vụ cho chức năng quét, sao chụp khổ giấy A4 tối đa.

Canon Pixma MG3170 hỗ trợ in với độ phân giải tối đa 4.800 x 1.200 dpi, trong khi tính năng quét có độ phân giải quang học lên đến 2.400 x 1.200 dpi. Ngoài ra, máy còn cho phép sao chụp tài liệu và hình ảnh với hai chế độ đen trắng và màu.

Máy sử dụng hệ thống chỉ có hai hộp mực gồm mực đen PG-740 và mực màu CL-741. Thiết kế này giúp Canon Pixma MG3170 vượt trội về khả năng tiết kiệm chi phí đầu tư cho mực in hơn so với các mẫu máy in phun sử dụng hệ thống 4 hay 5 hộp mực.



Epson ME Office 535

Epson ME Office 535 giá 2,8 triệu đồng.

Mẫu máy in Epson ME Office 535 sử dụng công nghệ đầu in Micro Piezo độc quyền, giúp cung cấp chất lượng bản in xuất sắc. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng máy vẫn có đầy đủ tính năng quét và sao chụp tài liệu tiện lợi cho văn phòng đa năng.

Máy trang bị các khay giấy hỗ trợ khổ A4, trong đó, khay nạp giấy có sức chứa 100 tờ còn khay đón giấy chứa được tối đa 30 tờ. Máy cung cấp độ phân giải in tối đa lên đến 5.760 x 1.440 dpi, độ phân giải quét ảnh 1200 dpi.

Epson ME Office 535 sử dụng hệ thống 4 hộp mực với công nghệ mực in DuraBrite Ultra giúp chất lượng bản in bền màu và không lem khi gặp nước.

Mẫu máy in phun màu này chỉ trang bị duy nhất cổng kết nối USB 2.0. Tuy nhiên, máy vẫn có thể thực hiện các chức năng một cách độc lập mà không cần kết nối với máy tính nhờ trang bị khe đọc thẻ nhớ, hỗ trợ các loại thẻ SD, MMC, MS.

HP Deskjet Ink Advantage 2515

HP Deskjet Ink Advantage 2515 giá 2,2 triệu đồng.

Mẫu máy in "3 trong 1" HP Deskjet Ink Advantage 2515 e-All-in-One cung cấp chức năng in ấn, quét và sao chụp tài liệu hay ảnh màu. Dòng máy in này chỉ có cổng giao tiếp USB 2.0 duy nhất để kết nối với máy tính.

HP 2515 trang bị khay nạp giấy phía trên với sức chứa 60 tờ, khay đón giấy ở mặt trước có thể chứa được 25 tờ. Máy hỗ trợ khổ giấy A4 tối đa với các loại giấy in đa dạng, từ loại giấy thông thường định lượng 60g/m2 cho đến các loại giấy dày như bì thư, giấy in ảnh hay các loại card với định lượng tối đa lên đến 300g/m2.

Để phục vụ cho việc quét và sao chụp, HP 2515 được trang bị khay kính phẳng phía trên hỗ trợ độ phân giải quét quang học lên đến 1.200 dpi, trong khi độ phân giải sao chụp tối đa là 600 x 300 dpi.

HP 2515 sử dụng công nghệ in phun với hệ thống 2 hộp mực đen và màu riêng biệt. Máy hỗ trợ độ phân giải in đen trắng 600 dpi, trong khi độ phân giải in màu tối đa 4.800 x 1.200 dpi.

Kodak ESP 3.2

Kodak ESP 3.2 giá tham khảo khoảng 2,1 triệu đồng, sản phẩm chưa bán tại VN.

Mẫu máy in phun đa năng Kodak ESP 3.2 có thiết kế gọn nhẹ, cung cấp các chức năng in ấn, quét, sao chụp và fax. Bên cạnh khả năng kết nối với máy tính qua cổng USB 2.0, máy còn tích hợp Wi-Fi chia sẻ chức năng cho người dùng để in hay quét từ các thiết bị di động, đồng thời còn có khả năng in từ dịch vụ đám mây Google Cloud Print.

Kodak ESP 3.2 hỗ trợ độ phân giải in đen trắng 1.200 x 1.200 dpi và in màu tối ưu đến 9.600 dpi, độ phân giải quét quang học 1.200 dpi. Ngoài khả năng quét và lưu trữ vào máy tính, máy còn cho phép người dùng gửi email, lưu vào thẻ nhớ, mạng nội bộ hay chuyển tài liệu/hình ảnh đã quét lên mây.

Máy có khay nạp giấy phía trên với sức chứa 100 tờ hỗ trợ khổ A4, khay đón giấy phía trước trong khi khay kính phẳng ở mặt trên dùng cho mục đích quét, sao chụp và fax tài liệu hay ảnh màu. Kodak ESP 3.2 sử dụng hai hộp mực đen và màu.

Máy trang bị khe đọc thẻ nhớ giúp người dùng in ảnh trực tiếp mà không cần máy tính, hỗ trợ các loại thẻ SD, MMC, MS/MS Pro. Bên cạnh đó, mẫu máy in này còn nổi bật nhờ được trang bị màn hình màu cảm ứng 2,4 inch để bạn có thể thao tác trực tiếp.

Huy Thắng