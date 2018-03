Để lựa chọn một mẫu máy in tốt có chức năng, kiểu dáng phù hợp với không gian và giá thành là điều không hề đơn giản bởi thị trường có rất nhiều thương hiệu khác nhau. Chính vì vậy, người dùng cần nhận biết rõ mục đích chính cần sử dụng để lựa chọn sản phẩm có giá tốt nhất nhằm tiết kiệm chi phí.

Dưới đây là danh sách 5 lựa chọn máy in có giá thành tốt so với kiểu dáng, tính năng và hiệu suất hoạt động.

Epson AcuLaser M2010DN

Epson AcuLaser M2010DN vừa vặn cho nhu cầu in ấn ở những không gian nhỏ hẹp.

Máy có vỏ màu trắng quanh thân, phía trước là khay nạp giấy chính 250 tờ và khay đa năng 50 tờ, hỗ trợ in 2 mặt tự động. Máy được trang bị bộ vi xử lý 300MHz, bộ nhớ chuẩn 64MB, cho tốc độ in trung bình khá nhanh, tuy nhiên vẫn bị tình trạng in trang đầu tiên khá chậm so với các máy in khác. Máy hỗ trợ in đơn năng khổ A4 với 3 chế độ in: Draft, Text&Image và Photo, với độ phân giải tối đa 1.200 x 1.200 dpi. Tuy nhiên, ở chế độ in Draft, văn bản in thử nghiệm cho chất lượng chữ hơi mờ. Chuyển sang in văn bản và hình ảnh ở chế độ Text&Image, chất lượng được cải thiện tốt hơn với tốc độ không thay đổi, chữ sắc nét và đẹp.

Máy có giá bán tham khảo 5,5 triệu đồng.

Samsung SCX-3406FW

SCX-3406FW với tính năng MobilePrinting độc đáo

Máy có thiết kế hiện đại với kích thước nhỏ gọn giúp người dùng dễ di chuyển và bố trí máy. Samsung SCX-3406FW có cấu hình mạnh với bộ xử lý 433 MHz cùng bộ nhớ trong 128 MB, độ phân giải đạt 1.200 x 1.200 dpi. Máy có thể in 200 trang A4 trong vòng 10 phút, thời gian in trang đầu tiên chưa tới 8,5 giây.

Trình điều khiển Easy Eco Driver và phần mềm Easy Printer Manager kèm theo giúp giảm chi phí in ấn vì người sử dụng có thể xem trước văn bản, thay đổi chất lượng, in 2 mặt, ghép 4 trang... SCX-3406FW còn có một nút Eco ngay trên thân máy để khởi động ngay chế độ in tiết kiệm. Máy nổi bật với ứng dụng Samsung MobilePrinting in trực tiếp từ các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android. Tốc độ và chất lượng không khác so với in bằng máy tính.

Máy có giá bán tham khảo 4,99 triệu đồng.

HP laserjet Pro M1212nf

HP laserjet Pro M1212nf mang đến khả năng in ấn tiết kiệm hơn.

Máy in HP LaserJet Pro M1212nf có thiết kế khá nhỏ. Khi thử nghiệm máy cho chất lượng bản in khá tốt những phông chữ có khoảng cách hẹp, dính vào nhau được in ra khá tốt. Nhược điểm của máy in HP M1212nf là không hỗ trợ in 2 mặt tự động và khay chứa giấy đầu vào còn khiêm tốn.

HP LaserJet Pro M1212nf sử dụng giao tiếp USB 2.0 và có bộ nhớ trong 64MB, đạt chứng nhận ENERGY STAR, tiết kiệm đến 50% năng lượng nhờ công nghệ in tức thời. Với máy in này, người dùng có thể in văn bản có độ phân giải tối đa 600 x 1.200 dpi với tốc độ 19 trang/phút đối với giấy letter hay 18 trang/phút với giấy A4, và in trang đầu tiên chỉ mất 8,5 giây.

Máy có giá bán tham khảo 5,5 triệu đồng.

Brother MFC-7860DW

Brother MFC-7860DW với hỗ trợ kết nối không dây, đa năng giá tốt.

Máy nhìn khá gọn gàng và nhẹ, phù hợp cho văn phòng và hộ kinh doanh nhỏ. Ngoài cổng nguồn, máy còn có cổng USB 2.0 cho việc kết nối với máy tính, cổng máy fax chuẩn RJ11 và cổng Ethernet dành cho kết nối mạng nội bộ. Brother MFC-7360DW có hỗ trợ thêm kết nối in ấn không dây tiện dụng. MFC-7360DW có bộ vi xử lý tốc độ 200MHz cùng bộ nhớ đệm 32MB. Chất lượng bản in tốt, bản in đồ họa cho hình ảnh dễ chấp nhận với sắc xám chuyển đều. Máy có tốc độ in nhanh với trang văn bản đầu tiên 9 giây, trung bình các trang kế tiếp dưới 2,5 giây. Tuy nhiên, khi máy chưa nóng, trang in đầu tiên có thể mất đến 14 giây.

Máy có giá bán tham khảo 7,6 triệu đồng.

Xerox Phaser 3200MFP

Xerox Phaser 3200MFP với khả năng hoạt động ổn định.

Máy in đa năng này có thiết kế to, nặng nên chiếm nhiều không gian văn phòng. Phaser 3200MFP có nhiều tính năng thú vị như in nhiều trang vào một trang, in Poster, in lồng ký hiệu hoặc có thể in để tạo một cuốn sách với chế độ đảo mặt bằng tay. Máy có độ phân giải tối đa 1200 dpi, tốc độ in 24 trang/phút và thời gian khởi động thấp giúp máy thực hiện các bản in nhanh chóng hơn. Chất lượng các bản in từ Phaser 3200MFP ổn định, phông chữ sắc nét nhưng phần in ảnh đen trắng vẫn chưa thuyết phục vì dãy xám còn hạt. Máy có chức năng scan một văn bản và tự động gửi tới địa chỉ email được cài sẵn bên trong mà không cần sử dụng máy tính.

Máy có giá bán tham khảo 5 triệu đồng.

Minh Phương