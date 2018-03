Vài tuần trước, khi thay thế chiếc iPad đời đầu “lạc hậu” bằng chiếc máy tính bảng Acer Iconia A500, một biên tập viên của PC World Mỹ đã rất thích thú nhận thấy danh sách các phần mềm cho máy tính bảng chạy Android ngày một nhiều và có vẻ sẽ khó chọn đối với những người mới dùng hệ điều hành này. Sau một thời gian sử dụng, biên tập viên này đề xuất 4 ứng dụng hỗ trợ công việc rất tốt, tận dụng được ưu thế màn hình lớn của máy tính bảng và thao tác chạm rất khoa học mặc dù không phải phần mềm nào cũng được lập trình để hoạt động tốt với phiên bản Honeycomb mới nhất của Android.

Documents To Go

Không giống các phần mềm xử lý công việc bàn giấy khác trên Android Market, Documents To Go của DataViz làm việc rất tốt với các định dạng văn bản của Microsoft Office, hiển thị chính xác các thiết lập vốn có trong văn bản. Bản miễn phí Documents To Go chỉ cho phép bạn xem văn bản chứ không thể tạo mới hay biên tập. Riêng tính năng xem thôi cũng đáng để bạn cài nó rồi.

Bản trả phí có giá 15 USD (~300.000 VNĐ), rẻ hơn một chút so với phiên bản dành cho iPad, sẽ cho phép bạn khởi tạo, chỉnh sửa văn bản rồi đồng bộ chúng với Google Docs. Nếu bạn thường xuyên phải làm việc với các định dạng Word, Excel, hay PowerPoint trên máy tính bảng, bạn nên nâng cấp lên phiên bản này.

Google Docs

Phần mềm miễn phí này của Google chạy cực tốt và là một trong các phần mềm chạy trên nền web tốt nhất. Nó gặp một chút vấn đề khi hiển thị tập tin .doc của Microsft, nhưng bạn có thể khắc phục bằng việc sử dụng phần mềm xử lý của bên thứ 3 rồi đồng bộ. Đây quả là một phần mềm mong đợi cho người hay dùng Google Docs, hiển thị rất đẹp trên máy tính bảng.

Dropbox

Kho lưu trữ trực tuyến này là một trong những phần mềm tuyệt vời cho máy tính bảng Honeycomb. Dropbox mang đến khả năng đồng bộ dữ liệu xuất sắc, hiển thị hình ảnh và tài liệu pdf rất tốt, cho phép các file lưu trữ được chuyển đổi xử lý bằng phần mềm chuyên dụng thứ 3 (như Docs To Go) rất tiện và nhanh. Dropbox không được hoàn toàn tối ưu hóa cho máy tính bảng Android nhưng nó hoạt động rất tốt trên màn hình lớn của loại thiết bị này.

Thinking Space

Đây là một phần mềm hữu ích cho việc hoạch định ý tưởng (mind mapping) cho người hay di chuyển. Khi chỉ là là phần mềm cho điện thoại di động Android, nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nay với màn hình lớn của máy tính bảng, nó sẽ khiến bạn thích thú sử dụng hơn nữa.

Android Market vẫn còn hạn chế về số lượng ứng dụng dành riêng cho máy tính bảng, chắc chắn sẽ còn nhiều nhiều nữa các phần mềm tuyệt vời sớm được tối ưu hóa cho hệ máy này. Theo người thử nghiệm, 4 ứng dụng nêu trên đáp ứng khá đủ nhu cầu công việc văn phòng khi không có máy tính truyền thống.