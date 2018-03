Máy AIO chạy cả Windows 8 lẫn Android của Asus / Màn hình và máy tính AIO hỗ trợ 3D mới của HP / Máy AIO màn hình cảm ứng của Sony / IdeaCentre B520 - máy tính AIO 3D đầu tiên của Lenovo

Dell Inspiron One 2330

Dòng sản phẩm trang bị màn hình cảm ứng điện dung 10 điểm, kích thước 23 inch, độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel, thiết kế theo kiểu màn hình không đường viền, hoàn toàn tương thích khi cài đặt Windows 8. Màn hình này cho phép người dùng sử dụng cùng lúc 10 đầu ngón tay để kéo, thả, điều khiển các đối tượng. Ví dụ, khi chơi trò Fruit Ninja, người dùng có thể sử dụng 10 ngón tay để làm… kiếm.

Cấu hình máy mạnh, tùy theo mức giá từ 20 đồng 25 triệu đồng mà người dùng sẽ sắm được model trang bị bộ xử lý Intel Core từ i3 đến i7 thế hệ 3 trở lên, bộ nhớ RAM 4GB DDR3, bus 1333 Mhz, ổ cứng 1 TB, card đồ họa Intel HD 2000 hoặc ATI Radeon 7650, Wi-Fi, LAN, USB 3.0…

Ngoài ra, máy được trang bị nhiều cổng kết nối tín hiệu hình ảnh và âm thanh. Chẳng hạn, người dùng có thể kết nối âm thanh optical với loa ngoài hoặc mở rộng không gian làm việc với màn hình thứ hai qua kết nối HDMI, VGA, RCA.

Máy có thiết kế liền khối, trọng lượng khoảng 12 kg, loa được tích hợp bên trong, sử dụng bàn phím chuột không dây… Tất cả hệ thống chỉ có công suất tiêu thụ điện khoảng 200W, tiết kiệm điện.

Máy có khuyết điểm là bộ nhận tín hiệu bàn phím chuột không dây nhỏ bé rất dễ dàng thất lạc, không thể thay thế. Khe giải nhiệt sau lưng máy thiết kế nhỏ nếu dùng liên tục sẽ tỏa nhiệt nhiều không nên đặt sát vách tường.

HP Touchsmart 620 3D

Sản phẩm được trang bị màn hình 3D kết hợp với mắt kính, có thêm bộ 3D camera (trái phải) đặt phía trước cho phép thực hiện quay phim 3D từ ứng dụng của hãng. Phần loa ngoài nằm dưới được tích hợp thêm công nghệ âm thanh Beats Audio. Bộ nhận tín hiệu bàn phím, chuột không dây được tích hợp bên trong máy khỏi sợ thất lạc.

Do cấu hình mạnh nên máy có thiết kế cồng kềnh và nặng nề, trọng lượng hơn 13 kg. Touchsmart 620 3D sử dụng bộ xử lý Intel Core i5 – 2400, 3,1 GHz, 2 thanh RAM 4GB DDR3, card đồ họa ATI Radeon 6650, ổ cứng 1,5 TB, Wi-Fi, LAN, USB 3.0…

Mặc dù trang bị màn hình cảm ứng điện trở 2 điểm, kích thước 23 inch, độ phân giải Full HD nhưng tốc độ kéo, thả, vuốt khi dùng với Windows 8 không hề gặp trở ngại nào do cấu hình máy mạnh. Thậm chí người dùng có thể dùng đầu bút viết hoặc vẽ trực tiếp lên màn hình với độ chính xác cao, phù hợp với người dùng làm đồ họa hoặc ghi chú tài liệu.

Máy có khuyết điểm là sử dụng adapter công suất 230W thuộc loại “không đụng hàng” về kích thước và nơi bán sản phẩm thay thế. Ngõ cắm nguồn khó tìm đến mức nhà sản xuất phải hướng dẫn minh họa bằng hình vẽ. Nếu người dùng cài đặt Windows 8 thì hiện tại một số tính năng máy không tương thích như 3D camera.

Sản phẩm chính hãng có giá bán 32 triệu đồng tại Việt Nam.

MSI AE2210

Sản phẩm chỉ được trang bị màn hình cảm ứng điện trở 2 điểm, kích thước 21,5 inch, độ phân giải Full HD và kèm theo một bút cảm ứng cho phép người dùng viết vẽ trực tiếp lên màn hình. Máy có hệ thống thoát nhiệt tốt, đối lưu không khí, bao gồm một đường hút không khí vào sau lưng và đẩy ra trên đỉnh. Ngoài ra, máy chỉ dùng adapter công suất 120 W nên tiết kiệm điện hơn. Nhờ màn hình nhỏ hơn nên máy có trọng lượng khoảng 9 kg, thuận tiện lắp đặt hoặc vận chuyển.

Máy trang bị bộ xử lý intel Core i3 – 2100, 3,1GHz, RAM 2 x 2GB DDR3, bus 1333MHz, đồ họa Intel HD 2000, ổ cứng 1TB, Wi-Fi, LAN, USB 3.0…

Máy có khuyết điểm là đường viền màn hình dày, nên khó kích hoạt thanh Charm bar, vuốt kéo từ bên ngoài vào trong hoặc cần kéo từ trên xuống để quay trở lại giao diện Mordern UI trên Windows 8. Một số tính năng còn thiếu trình điều khiển (driver) như phần âm thanh không thể dùng hiệu ứng TruStudio Pro THX vì hiện tại tính năng này chỉ hỗ trợ trên Windows 7. Ngoài ra bộ bàn phím chuột không dây cũng giống máy Dell Inspiron One 2330 ở trên là cần có bộ nhận tín hiệu USB nên dễ thất lạc và không thể thay thế.

Sản phẩm hiện được bán với giá 18,5 triệu đồng tại Việt Nam.

Acer Aspire 5600U

Đây là dòng máy tính "All in one" đầu tiên được cài đặt sẵn Windows 8, bán tại thị trường Việt Nam trong tháng 12, giá của sản phẩm tùy theo cấu hình sẽ dao động từ 20 đến 25 triệu đồng một bộ. Sản phẩm được thiết kế giống như một khung ảnh kỹ thuật số lớn, kích thước 23 inch, Full HD, màn hình không đường viền, phần đế chống sau lưng cho phép xoạc theo góc nghiêng từ 30 đến 80 độ, tựa như mặt bàn làm việc dành cho kiến trúc sư chuyên nghiệp.

Màn hình cảm ứng điện dung 10 điểm tương tự máy Dell Inspiron One, cho phép người dùng kéo thả với 10 đầu ngón tay cùng lúc trong Windows 8. Máy có độ mỏng, gọn nhẹ dao động từ 3,5 cm đến 4,3 cm. Thiết bị được trang bị bộ xử lý Intel Core i3 3210, 2,5 GHz, RAM 4 GB DDR3, đồ họa lai gồm 2 card đồ họa Nvidia GT630M và Intel HD 4000 chuyển đổi qua lại, ổ cứng 1 TB, Wi-Fi, LAN, USB 3.0 và HDMI mở rộng. Ngoài ra, đi kèm là một điều khiển từ xa 2 mặt gồm phía trước điều chỉnh các chức năng và phía sau có phần bàn phím nhập liệu dạng QWERTY. Bộ nhận tín hiệu không dây được tích hợp ngay bên trong máy.



Acer Aspire 5600U cũng có khuyết điểm là do quá mỏng gọn nên phần thoát nhiệt chưa hiệu quả, nếu dùng lâu và liên tục thì nhiệt độ CPU luôn ở mức từ 65 đến 70 độ C, và khi không sử dụng thì chạy mặc định ở mức từ 45 đến 50 độ C. Phần loa được giấu kín bên trong nên chất lượng âm thanh chỉ ở mức trung bình so với những máy khác. Bộ nguồn adapter đến 135W cũng không phải là linh kiện dễ thay thế trên thị trường.

Anh Vũ