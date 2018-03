Tốc độ tải trang nhanh

Lý do đầu tiên và cũng đáng giá nhất nằm ở tốc độ trình duyệt. Mozilla cho biết Firefox 6 khởi động nhanh hơn so với những người tiền nhiệm, đặc biệt khi người dùng kích hoạt tính năng Panorama của Firefox. Tính năng này cho phép quản lý các thẻ tab theo nhóm và việc lưu giữ các thông tin về các nhóm thẻ này sẽ giúp thời gian mở trình duyệt giảm đi đáng kể. Tuy nhiên tổng thẻ hiệu năng của Firefox có tăng lên hay không vẫn là vấn đề cần phải xem xét. Dan Howley đã chỉ ra trên tạp chí Laptop rằng Firefox 6 còn chậm hơn người tiền nhiệm theo kết quả thử nghiệm của chương trình so sánh Peacemaker.

Chương trình này đánh giá hiệu năng của trình duyệt sử dụng Java và cho điểm dựa trên kết quả. Điểm càng cao nói lên hiệu năng của trình duyệt càng cao. Firefox 6 đạt 4.572 điểm trong khi tình duyệt Firefox 5 vốn bị coi là chậm chạp lại đạt được 4.733 điểm. Để tiện so sánh, các kết quả của Microsoft Internet Explorer 9 (IE 9) và Chrome trong phép thử này lần lượt là 4.830 điểm và 8.400 điểm.

Các điểm số thử nghiệm là một vấn đề rất hay gây tranh cãi và có thể Firefox 6 cũng không là ngoại lệ. Điểm số của nó với phép thử trên có thể thấp hơn phiên bản trước. Nhưng đối với cảm nhận của người dùng, nó lại có vẻ nhanh hơn.

Hiển thị đường dẫn URL

Lý do tiếp theo để nâng cấp lên Firefox 6 là sự thay đổi thức hiển thị đường dẫn URL trong thanh địa chỉ. Phần tên miền gốc của trang web sẽ nổi hơn so với phần còn lại. Ví dụ, trong đường dẫn www.pcworld.com.vn/articles/tieu-dung/song-cong-nghe/2011/08/1227647/nguoi-dung-ios-va-android-tieu-tien-vao-game-nhu-the-nao/ , phần www.pcworld.com.vn sẽ hiển thị đậm hơn để người dùng dễ phân biệt.

Đây là một tính năng đã từng có trong Chrome và IE 9. Cải tiến này nhìn thì rất đơn giản và dường như không đáng chú ý, song nó thực sự rất hữu ích trong việc kiểm tra nhanh độ an toàn của đường dẫn giúp cho người dùng tăng khả năng phòng tránh các vụ lừa đảo phishing.

Bảo mật

Bảo mật cũng là lĩnh vực được đầu tư nâng cấp trên Firefox 6 với tính năng xét duyệt mới. Nó cho phép người dùng thiết lập cơ chế xét duyệt cho các trang web khác nhau bằng cách gõ "about:permissions" vào thanh địa chỉ. Sau đó người dùng bắt đầu tiến hành thiết lập các thông số về chấp nhận lưu vết (cookie), chia sẻ địa điểm, cách thức hiển thị pop-up, mật khẩu và dung lượng lưu trữ.

Vì sao đây lại là một điểm đáng chú ý của Firefox 6? Chính bởi vì nó cho phép người dùng tùy biến linh hoạt vấn đề bảo mật của cả trình duyệt. Đối với các trang web được tin tưởng là an toàn, người sử dụng có thể gỡ bỏ các thiết lập an ninh. Bên cạnh đó, khi chọn mức độ thiết lập an toàn cao như là thiết lập mặc định của tình duyệt, người dùng có thể tránh được các nỗi lo khi chẳng may ghé thăm một trang web độc hại nào đó và tránh được nguy cơ lây nhiễm. Ngay cả trong trường hợp đó, các thiết lập gỡ bỏ rào cản an ninh cho các trang web được cấu hình an toàn vẫn không thay đổi.



Miễn phí

Lý do thứ 4 và cũng là lý do đáng giá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: trình duyệt này miễn phí nhưng lại rất đáng tin cậy. Firefox 6 là một phiên bản nâng cấp tuyệt vời cho người dùng Firefox và cho những người đang băn khoăn chưa tìm được trình duyệt thích họp.