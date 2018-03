Với trình duyệt Firefox

Lazarus: Sử dụng add-on Lazarus dành cho Firefox sẽ giúp bạn lưu lại tất cả những gì bạn gõ vào các ô nhập liệu phòng khi máy tính có vấn đề hoặc trình duyệt trở chứng, bạn sẽ không lo phải gõ lại một bài dài dằng dặc trên diễn đàn hay các bình luận nóng hổi tuôn trào cảm xúc đối với một thông tin nào đó mà bạn hứng thú.

Copy Plain Text: Cái tên add-on này đã nói lên tính năng của nó, những khi bạn cần gỡ bỏ mọi thuộc tính rườm rà của đoạn văn bản, add-on này là một trợ thủ đắc lực trong việc tạo ra các đoạn văn bản thuần (plain text) dễ dàng cho việc sao chép.

Với mọi trình duyệt:

Tiết kiệm 8 động tác gõ bàn phím khi nhập địa chỉ URL: bạn không cần thiết phải gõ đầy đủ các kỹ tự "www." và ".com" trong hầu hết các trình duyệt web hiện nay. Bạn chỉ cần gõ chính xác phần tên miền của website vào thanh địa chỉ của trình duyệt rồi sử dụng cụm phím Ctrl-Enter. Trình duyệt sẽ tự động điền vào các phần "www." và ".com".

Sử dụng chuột giữa để mở thẻ (tab) mới: Di con trỏ chuột vào đường dẫn URL rồi bấm vào bánh xe cuộn trang của chuột (tuyệt đại đa số các chuột máy tính thông dụng đều có bánh xe này). Thao tác này mở đường dẫn ở một tab mới thay vì chuyển trang web bạn đang duyệt sang trang đích của đường dẫn. Nếu áp dụng thao tác bấm chuột giữa với một thư mục chứa nhiều đường dẫn bạn đã lưu (bookmark), trình duyệt sẽ mở ra các thẻ mới cho những đường dẫn đó.

Trang web PrintWhatYouLike.com

Các Add-on “phải có”

Chụp màn hình toàn trang: nếu bạn có nhu cầu như vậy hãy thử ngay 1 trong 3 tiện ích Screengrab for Firefox, IE Screenshot và Talon dành cho trình duyệt Google Chrome. Chúng đều cho phép chụp màn hình duyệt web cực nhanh và hữu dụng

Mở trang theo kiểu IE: Kể cả trong trường hợp bạn không mấy khi dùng trình duyệt IE, bạn cũng nên có các add-on kiểu này cho một số trường hợp đặc biệt. IE Tab for Firefox và IE Tab for Chrome rất hữu ích khi giúp bạn hiển thị những trang web, dịch vụ chỉ hoạt động với trình duyệt của Microsoft mà không cần phải mở thêm chương trình IE “xịn”.

Đồng bộ bookmark: Xmarks cho phép bạn đồng bộ các bookmark của mình trên nhiều máy tính và trình duyệt khác nhau.

Xác thực độ tin cậy của trang web: add-on Web of Trust sẽ giúp bạn lướt web an toàn hơn bằng cách thông báo cho bạn ngay các chỉ số về chính sách riêng tư, chính sách của các nhà cung cấp và an ninh cho thiếu nhi.



Với trình duyệt Chrome và các ứng dụng Google

Quản lý Google Calendar: Chọn cài ngay DayHiker nếu bạn là người hay phải làm việc với lịch trực tuyến của Gooogle. Add-on này sẽ cho phép bạn ngó nghiêng vào Google Calendar mà không cần phải mở thẻ mới hay rời khỏi trang web mà mình đang duyệt.

Tìm kiếm tốt hơn trên YouTube: Sử dụng add-on Fast YouTube Search sẽ giúp cho việc tìm kiếm video trên YouTube trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Thêm RSS feed cho Google Reader: Nếu bạn đang dùng Google Reader để theo dõi RSS feed, bạn sẽ rất cần tới phần mở rộng RSS Subscription Extension, nó sẽ hiển thị một biểu tượng nhỏ trên thanh địa chỉ của trình duyệt và cung cấp ngay danh sách các feed với một cú nhấn chuột.