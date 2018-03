Từ tháng 11 tới tháng 12 , khách hàng có thể nhận được chuyển đổi hệ thống Switch hiện hành tại doanh nghiệp sang dòng sản phẩm Juniper EX Switch với giá “0” đồng . EX Series Switch với công nghệ tiên tiến thích hợp cho các doanh nghiệp, để nâng cấp chất lượng hệ thống mạng. EX Series Switch đang được nhiều khách hàng doanh nghiệp lựa chọn gồm:

EX8200 Series Switch là dòng sản phẩm có cấu trúc dạng modular, được thiết kế với khả năng mở rộng linh hoạt về số lượng port cùng với tính năng "sẵn sàng cao” rất cần thiết cho các trung tâm dữ liệu, mạng core và mạng campus hiện nay.

Dòng sản phẩm EX4500 cung cấp khả năng mở rộng, cùng với nền tảng hiệu năng cao để hỗ trợ kết nối 10 Gigabit (Gbps) thích hợp cho các trung tâm dữ liệu, mạng campus và các nhà cung cấp dịch vụ.

EX Series Switch thích hợp cho các doanh nghiệp, để nâng cấp chất lượng hệ thống mạng.

Từ ngày 15/11đến 31/12, khách hàng mua sản phẩm Juniper EX Switch với công nghệ tiên tiến (EX4500, EX8208, EX8216…) sẽ được hỗ trợ giảm giá từ 55% đến 65% cho các module kèm theo hệ thống. Ngoài ra khách hàng còn được hỗ trợ thêm dịch vụ chuyển đổi hệ thống từ thiết bị tương đương của các hãng khác sang thiết bị của Juniper (Remote Professional Services Validation/Migration Services).

Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Avnet Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Avnet (một trong những tập đoàn thuộc top 500 tại Mỹ). Avnet là nhà phân phối các sản phẩm về giải pháp mạng và bảo mật của tập đoàn Juniper Networks. Avnet cùng phối hợp với tập đoàn Juniper Networks đưa vào thị trường Việt Nam dòng sản phẩm EX Switch.

Liên hệ: 74C Nguyễn Văn Cừ, quận 1 , TP HCM - ĐT: 08 – 38368502 – Fax: 08. 38371377

- 9A Lê Thánh Tôn, quận. Hải Châu, TP. Đà Nẵng - ĐT: 0511.3888.579 - Fax: 0511.3888.379

Tầng 19, Phòng1901, tòa nhà C' Land , 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, HN.

ĐT: 04.3984 2838 - FAX: 04.3984 2850

(Nguồn: Avnet)