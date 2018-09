Mỗi khi iPhone hoặc smartphone cao cấp của Samsung ra mắt, thị trường trong nước lại xuất hiện hàng nhái với giá bán rất rẻ. iPhone Xs và Xs Max cũng không ngoại lệ.

iPhone Xs Max nhái giá 2,5 triệu đồng xuất hiện tại Việt Nam Smartphone nhái iPhone Xs Max.

Tại Việt Nam, một số thiết bị với tên gọi như "iPhone Xs Đài Loan", "iPhone Xs Max Đài Loan loại một", "iPhone Xs Hong Kong" hay "iPhone Xs Singapore" đang được rao bán. Điểm chung của những thiết bị này là có thiết kế na ná Xs Max của Apple về kích thước, màn hình "tai thỏ", các phím bấm vật lý, cổng Lightning... Không những thế, giao diện máy, biểu tượng (icon) hay thao tác vuốt cũng bị bắt chước và thậm chí một số mẫu còn có cả sạc không dây.

Tuy nhiên, thiết kế của những chiếc điện thoại nhái này khá thô, phần mặt lưng được làm bằng nhựa thay vì kính, khung thép dễ trầy xước, vẫn có kẽ hở lớn giữa các mối nối khiến độ hoàn thiện không cao, phím bấm xộc xệch và rất khó bấm. Bên cạnh đó, viền màn hình cũng dày, nhất là phần phía dưới đuôi máy.

Mẫu smartphone nhái có thiết kế tương tự iPhone Xs Max của Apple nhưng kém hoàn thiện.

Về cấu hình, theo thông tin hiển thị, máy dùng màn hình 6,5 inch độ phân giải HD (1.280 × 720 pixel), chạy chip lõi tám, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB... nhưng thực tế chỉ là chip MediaTek, RAM 1 GB hoặc 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB. Các tính năng như nhận diện khuôn mặt ở mức cơ bản và hoạt động kém, camera đơn (nhưng được thiết kế như camera kép) độ phân giải 5 megapixel, ảnh chụp được rất xấu.

Trong khi đó, giao diện máy tuy giống iOS nhưng thực tế chạy Andoid bản cũ, chủ yếu 7.0 Nougat. Khi truy cập App Store, máy sẽ yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google, sau đó vào cửa hàng Play Store để tải ứng dụng. iPhone nhái hỗ trợ thao tác vuốt như iPhone Xs Max, nhưng trải nghiệm khó chịu, tốc độ phản hồi rất chậm.

Máy có giao diện iOS nhưng lại yêu cầu đăng nhập kho ứng dụng bằng tài khoản Google.

Việc thiết kế sơ sài, cấu hình cơ bản khiến những chiếc điện thoại hàng nhái có giá rất rẻ, chỉ từ 2,5 triệu đến 2,8 triệu đồng, tức chưa đến 1/10 so với mức 30-40 triệu đồng của những chiếc Xs thật đang có tại Việt Nam dưới dạng xách tay. Theo một chủ cửa hàng bán điện thoại dạng này trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP HCM), đa số những người đến hỏi mua đều biết đây là hàng nhái nhưng vẫn mua vì muốn trải nghiệm.

Anh Hưng, một kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại tại quận Bình Thạnh cho biết, những mẫu máy này thực tế được sản xuất tại Trung Quốc và nhập lậu vào Việt Nam. Chúng có giá bán rẻ do sử dụng các linh kiện kém an toàn và chưa qua bất cứ khâu kiểm tra chất lượng nào. Do đó, anh Hưng cho rằng người dùng không nên mua các thiết bị này để tránh nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại, thậm chí cháy nổ do pin và bộ sạc chất lượng kém.

Bảo Lâm