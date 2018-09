iPhone 2018 sẽ là smartphone đầu tiên chạy chip 7nm

Theo Tom's Guide, iPhone Xs Max đã đạt 11.515 điểm trong bài kiểm tra hiệu năng với phần mềm Geekbench 4 để trở thành mẫu smartphone nhanh nhất thế giới. Con số này với iPhone Xs là 11.420 điểm, chênh lệch không nhiều so với model màn hình lớn.

iPhone X ra mắt từ năm ngoái đã giữ ngôi vị điện thoại thông minh có điểm hiệu năng cao nhất thế giới, 10.357 điểm. Kết quả trên tiếp tục giúp Apple tạo khoảng cách lớn với các mẫu Android khi OnePlus 6, Galaxy Note9, LG G9 ThinQ hay Galaxy S9+ đều không vượt quá 10.000 điểm.

Điểm hiệu năng Geekbench 4 của các smartphone đầu bảng. (Số càng lớn càng tốt).

Không chỉ là điểm số, iPhone Xs còn chứng minh sức mạnh của mình trong các tác vụ thực tế. Sử dụng phần mềm Adobe Premiere Clips để chuyển video dài hai phút độ phân giải 4K thành 1080p, mẫu điện thoại mới nhất của Apple chỉ mất 39 giây để hoàn thành, nhanh hơn 4 giây so với model tiền nhiệm.

Trong khi đó cùng với nhiệm vụ trên, Galaxy S9+ mất 2 phút 32 giây, LG G7 ThinQ là 3 phút 16 giây và OnePlus 6 cần 3 phút 45 giây. Riêng Galaxy Note9 không có kết quả do mẫu smartphone này không hỗ trợ ứng dụng Adobe Clips, theo Tom's Guide.

Thời gian chuyển video hai phút độ phân giải 4K thành 1080p.

Một cách đo lường thực tế khác là xem smartphone mất bao lâu để mở ứng dụng. Trong đó, iPhone Xs Max khởi động game Fortnite hết 20,8 giây, nhanh hơn so với 26 giây của iPhone X và hơn nhiều so với 35 giây của Galaxy Note9. Ở các chương trình khác như Pokemon Go, Asphalt 9 hay Tekken, mẫu điện thoại mới nhất của Apple đều có chiến thắng thuyết phục.

Thời gian mở các game.

Riêng về đồ họa với 3DMark Slingshot Extreme, iPhone mới có điểm số không bằng dòng máy Android cao cấp. Mẫu điện thoại 6,5 inch của Apple đạt 4.339 điểm, cao hơn iPhone Xs 5,8 inch (4.244 điểm) nhưng cách xa khá nhiều OnePlus 6 (5.124 điểm) hay Galaxy Note9 (4.639 điểm).

Chấm điểm đồ họa 3DMark Slingshot Extreme.

3DMark Slingshot Extreme là phần mềm đo khả năng đồ họa bằng cách đánh giá tổng thể, từ render đến hiệu ứng ánh sáng 3D. Nhưng với GFXBench 5.0/Metal, một chương trình chấm điểm đồ họa khác, thì iPhone Xs Max cũng như Xs lại cho kết quả phần lớn là tốt hơn.

Kết quả GFXBench 5.0/Metal.

Bảo Anh