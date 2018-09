Khác biệt của iPhone Xs, Xs Max và Xr với iPhone X / Bạn biết gì về iPhone Xs, Xs Max và iPhone Xr

Theo Cnet, Apple đang có một vấn đề về tên gọi của iPhone. Cùng với sự xuất hiện của iPhone Xs, Xr và Xs Max mới đây, sự việc đang càng trở nên tồi tệ hơn.

Mọi thứ bắt đầu vào năm 2017 khi Apple quyết định bỏ qua iPhone 9 để phát hành hai chiếc iPhone 8, 8 Plus và một chiếc "10", phiên bản smartphone kỷ niệm 10 năm của công ty. Tiếp đó là ba chiếc điện thoại "X" vào năm 2018. Điều này đã khiến nhiều người dùng phải băn khoăn tự hỏi: "Cái điện thoại tiếp theo sẽ gọi là gì, hả Apple?".

Vấn đề đầu tiên nằm ở chữ X, khi nó trông giống như từ "ex" hoặc "mười" như nhiều người vẫn đọc. Nó hoàn toàn có ý nghĩa khi đứng một mình. Nhưng, nếu kết hợp nó với S, R và S Max, bộ não sẽ tiếp nhận và nhận diện những chiếc iPhone là "excess" (vượt quá), ""ex are" và "excess max" (vượt quá cực đại). Một kịch bản tệ hơn là chiếc smartphone cao cấp của Apple sẽ bị đọc thành "ten ess" hay "tennis", những cái tên thực sự xấu để gọi một chiếc điện thoại. Trên thực tế nhiều người vẫn coi chữ R trong iPhone Xr có nghĩa là "Reduced" (giảm).

Vấn đề thứ hai là việc kế thừa. iPhone X đánh dấu sự thay đổi thương hiệu quan trọng đối với Apple, khi đại diện cho một tầng lớp cao cấp hơn của iPhone so với các phiên bản đứng trước nó. Nó xuất hiện với công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, không có nút home vật lý cùng một màn hình tràn viên hiện đại. Đây cũng bắt đầu cho một dòng sản phẩm đắt tiền hơn trước rất nhiều, khiến người dùng phải cân nhắc trong việc trả tiền nhiều hơn cho một thiết bị điện tử cá nhân. Do đó, những gì phía sau nó cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, từ tên gọi.

iPhone X đã bị Apple khai tử, người dùng sẽ chỉ có thể mua qua nhà cung cấp dịch vụ và nhà bán lẻ bên thứ ba trong trường hợp họ còn hàng tích trữ. iPhone Xs, là phiên bản kế tiếp của nó với một số nâng cấp nhỏ. Vì vậy, thiết bị sau đó có thể quay trở về chu kỳ cũ với những con số, bằng cái tên iPhone 11. Hoặc nó cũng có thể gọi là iPhone XI. Tuy nhiên, khả năng này thấp hơn bởi nếu như vậy, chiếc smartphone của năm 2020 có thể sẽ gọi là iPhone XIs.

Cũng có thể, nó sẽ chỉ đơn giản được gọi là "iPhone X (2020)". Apple đã làm điều này trước đây, với iPad và MacBook. Mặc dù không thích, người tiêu dùng đã học cách chấp nhận điều này, ngay cả khi tên gọi của chúng tạo ra những sự nhầm lẫn đáng kể.

Apple cũng có thể tiếp tục với quy ước đặt tên mới đầy vô lý của mình. Ví dụ phiên bản 2019 sẽ mang tên iPhone XRS hoặc iPhone X2. Năm sau đó sẽ là iPhone X2s. Hoặc có thể vào năm tới, nhà sản xuất sẽ đưa ra một chiếc iPhone thân thiện với môi trường theo như nhiều lời đồn đại, với tên gọi iPhone X Pro.

Một số người dùng còn bình luận Apple sẽ đưa các địa danh nổi tiếng của California vào tên gọi, như iPhone Tahoe (tên hồ nước ngọt ở biên giới của bang California).