Ảnh thực tế iPhone Xr hai sim, nhiều màu, giá từ 749 USD / Apple giới thiệu iPhone Xs, Xs Max và Xr giá 'rẻ' đều hỗ trợ hai sim

iPhone Xr có pin rất tốt.

Có màn hình tới 6,1 inch, lớn hơn cả iPhone X (5,8 inch), nhưng iPhone Xr chỉ có độ phân giải 1.792 x 828 pixel và được Apple gọi là chuẩn Liquid Retina. Với mật độ điểm ảnh 326 ppi, Xr tương đương với iPhone 5 và kém xa iPhone Xs vừa ra mắt là 458 ppi.

Độ phân giải màn hình là thông số ảnh hưởng nhiều nhất tới thời lượng pin và việc sử dụng tấm nền "bình dân" của iPhone Xr đã khiến pin trở thành ưu điểm lớn nhất của máy.

Bảng so sánh thông số pin do Apple công bố.

Theo công bố của Apple, iPhone Xr có thể duyệt web liên tục trong 15 tiếng và phát video trong 16 tiếng. Đây là những con số ấn tượng, thậm chí khi so với bất kỳ smartphone nào, không chỉ với các điện thoại của Apple.

Trong bảng so sánh, iPhone Xr cao hơn về thời lượng xem video tới hai tiếng so với iPhone 8 Plus và một tiếng so với iPhone Xs Max vừa ra mắt. iPhone 8 Plus trước đó được coi là model có thời lượng pin tốt nhất trong lịch sử.

Ngoài tấm nền màn hình chỉ là LCD và viền dày hơn, iPhone Xr còn có những điểm thua kém khác so với hai model giáo cao là camera đơn và khung máy bằng nhôm series 7000 thay vì thép. Bù lại, máy có tới 6 màu để lựa chọn gồm trắng, đen, đỏ, xanh, cam san hô và vàng.

Sản phẩm có giá khởi điểm 749 USD tại thị trường Mỹ, bắt đầu cho đặt hàng từ 19/10 và giao hàng từ 26/10.

Tuấn Hưng