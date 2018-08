Kuo, người đã có nhiều nhận định chính xác về sản phẩm của Apple trước khi hãng công bố, tiếp tục đưa ra dự đoán về bộ ba iPhone mới sẽ được công bố trong 2018. Theo "ông trùm tin đồn Apple", năm nay công ty công nghệ Mỹ sẽ định giá "tích cực hơn" cho dòng điện thoại của mình nhằm tăng doanh số.

Ảnh dựng ba mẫu iPhone mà Apple có thể công bố trong 2018.

Nhà phân tích cho biết mẫu smartphone với màn hình OLED 6,5 inch, được đồn với tên iPhone X Plus, sẽ có giá 900-1.000 USD (khoảng 20,7-23 triệu đồng). Trong khi đó, bản nâng cấp cho iPhone X, tên gọi dự đoán iPhone X2, sẽ có giá 800-900 USD (khoảng 18,4-20,7 triệu đồng). Chiếc iPhone dùng màn hình LCD 6,1 inch dự kiến bán ở mức 600-700 USD ( khoảng 13,8-16,1 triệu đồng).

Một trong những lý do chính mà Kuo tin rằng Apple sẽ hạ giá iPhone X mới là do hãng "lo ngại những tác động tiêu cực của giá bán" trên các mẫu iPhone 2018. iPhone X thế hệ hiện nay đã gặp phải trở ngại không nhỏ khi tiếp cận khách hàng do mức giá cao, từ 999 USD tại thị trường Mỹ.

"Giá hợp lý" cho ba mẫu iPhone mới còn có được nhờ việc giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Việc có nhiều người sử dụng Face ID đem lại lợi ích cho việc quảng bá dịch vụ và hệ sinh thái của Apple. Bởi vậy, chuyên gia đầu bảng về Apple tái khẳng định cả ba mẫu iPhone mới đều có thiết kế màn hình tràn viền và Face ID.

Hơn nữa, Ming-Chi Kuo tin rằng Apple sẽ giới thiệu cả ba thiết bị của mình tại một sự kiện tổ chức vào tháng 9. Trước đó, một số tin đồn nói công ty công nghệ Mỹ có thể lùi ngày ra mắt mẫu iPhone dùng màn hình LCD 6,1 inch sang tháng 11.

Đây là nghiên cứu đầu tiên của Kuo kể từ khi ông rời công ty phân tích KGI hồi tháng 4. Thời điểm đó, nhiều người tin rằng chuyên gia sẽ giảm sự tập trung vào Apple để xem xét các ngành công nghiệp mới nổi khác, song dường như Kuo vẫn sẽ tiếp tục đưa ra các báo cáo mới về Apple.

Bảo Anh