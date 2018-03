Những bản review này đang rất được chờ đợi bởi chỉ còn hai ngày nữa, iPhone X - smartphone đầu tiên có giá khởi điểm 1.000 USD - sẽ được bán ra và người tiêu dùng cần biết liệu sản phẩm có xứng đáng với số tiền này hay không. Tuy nhiên, năm nay, các chuyên gia được chọn để đánh giá iPhone X chỉ có cơ hội dùng thử máy khoảng một ngày trước khi đăng bài, do đó vẫn chưa thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm.

Thiết kế

iPhone X là sản phẩm đầu tiên được Apple thiết kế lại hoàn toàn từ khi iPhone 6 ra đời năm 2014. "iPhone X trông ổn tới mức một trong các biên tập viên video của chúng tôi cứ nói nó trông như hình dựng", Nilay Patel của Verge chia sẻ.

"Tai thỏ" - phần màu đen trên đỉnh iPhone X - là chủ đề chế giễu trên nhiều diễn đàn khi Apple công bố sản phẩm. Tuy nhiên, TechCrunch khẳng định "bạn sẽ không hề cảm thấy khó chịu và sớm quên đi sự tồn tại của nó. Nhiều ứng dụng như Facebook đã cập nhật giao diện để tránh phần nhô ra này".

Steve Kovach của Business Insider cũng cho biết nhìn thực tế, "tai thỏ" không hề lạc lõng mà ăn nhập với toàn bộ giao diện phía trước và ông thậm chí thích đặc điểm này. Dù vậy, đây vẫn là phần "hút mắt" khi cầm iPhone X và Kovach cho rằng cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ và chê bai "tai thỏ" sẽ còn kéo dài trong vài tuần nữa.

Màn hình

Màn hình lớn được gói gọn trong một chiếc điện thoại nhỏ hơn cả 8 Plus.

Các chuyên gia nhìn chung đánh giá cao màn hình không viền trên bản X. "Màn hình OLED sáng, sắc nét, rực rỡ nhưng không thái quá và rất dễ chịu khi nhìn", biên tập viên của Verge nhận định, tương đồng quan điểm của Nicole Nguyen trên BuzzFeed rằng "màn hình sáng và độ tương phản cao, so với các iPhone khác thì dễ đọc hơn, xem video tốt hơn".

"Lợi thế của iPhone X là có màn hình lớn hơn, camera kép được gói gọn trong một chiếc điện thoại nhỏ hơn (iPhone 8 Plus). Phần trước của iPhone X thực sự đáng tiền", biên tập viên Ina Fried của Axios cho hay. Còn Business Insider kết luận: "Màn hình là phần tuyệt nhất".

Tuy vậy, Mark Spoonauer của Tomsguide cho rằng iPhone X dùng công nghệ OLED nhưng mang đặc tính của LCD nhiều hơn, nhạt hơn khi so với Galaxy Note8. Màn hình iPhone 8 có khả năng tái tạo 128% dải màu trong khi trên điện thoại mới nhất của Samsung là 204%.

Nhận diện khuôn mặt FaceID

Để mở khóa iPhone X, bạn chỉ cần nhìn vào màn hình và thiết bị nhanh chóng nhận diện. Đây cũng là tính năng được các chuyên gia đánh giá "soi" nhiều nhất do Apple thường xuyên quảng cáo về sự chính xác của công nghệ cũng như việc cảm biến vân tay TouchID đã biến mất.

Đa số các biên tập viên đều khẳng định FaceID đã vượt qua bài kiểm tra, hầu như không nhận diện sai, kể cả khi trời tối hay khi đeo kính râm, quàng khăn, đội mũ...

"Face ID rất ấn tượng, bạn gần như là không nhận ra là nó hoạt động. Bạn chỉ đơn giản cầm điện thoại lên và vuốt, không quan tâm máy có đòi mật khẩu hay không", BuzzFeed nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Nilay Patel không hoàn toàn đồng ý: "Câu nói 'bạn cầm điện thoại sai cách' từng là một trò đùa từ thời iPhone 4. Nhưng bạn hoàn toàn có thể cầm sai iPhone X khiến máy không mở khóa. FaceID hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng đôi khi nó không được như vậy". Digital Trends cũng cho biết FaceID bị giới hạn ở một số góc nhìn, nên khi đặt điện thoại nằm trên bàn thì người dùng nên sử dụng mật khẩu.

"Sau khi nhận diện khuôn mặt, bạn phải vuốt ngón tay để tiếp cận các ứng dụng, tức vẫn cần đến tay trong công đoạn mở khóa này. Khái niệm truy cập nhanh điện thoại trên iPhone X không nhanh như tôi kỳ vọng", Scott Stein của CNet nói.

Trong thử nghiệm của Mashable, FaceID bị qua mặt khá dễ dàng khi cho phép mở khoá từ hai người khác nhau nếu họ sinh đôi và có ngoại hình giống nhau. Ngược lại, Business Insider lại không thành công khi cũng sử dụng cặp anh em sinh đôi.

Camera

Với việc chạy đua xuất bản bài đánh giá đúng thời gian, các biên tập viên chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu về camera. Patel của Verge viết: "Nói ngắn gọn, ảnh chụp từ camera sau của iPhone X gần như giống hệt trên iPhone 8 Plus".

Trong khi đó, TechCrunch cho hay iPhone X chụp tốt hơn iPhone 8 Plus khi ánh sáng không tốt như trời tối, chạng vạng, bên trong tòa nhà... Tomsguide cũng nhận xét ảnh trên bản X chi tiết hơn 8 Plus khi so sánh trong cùng điều kiện.

Phil Schiller, Phó chủ tịch Apple, cho biết mọi người thích chụp ảnh selfie nên Apple đã triển khai chế độ chụp chân dung bằng camera trước với khả năng làm mờ hậu cảnh, điều chỉnh ánh sáng, màu sắc để tấm hình trông nghệ thuật hơn... Ông khẳng định đây là "bước đột phá cho ảnh tự sướng".

Các chuyên gia đánh giá đều công nhận sự cải tiến của camera, nhưng nhận thấy nó chưa thực sự hoàn hảo. "Khuôn mặt tôi bị cắt lẹm và ánh sáng không tốt", Stein của CNet nói.

Giao diện

iPhone X là smartphone đầu tiên của Apple không còn nút Home ở mặt trước, nên người dùng sẽ cần dành một chút thời gian để học cách điều khiển và thay đổi thói quen cũ.

"Giao diện iPhone X mang đến cảm giác như giao diện của tương lai, nhưng bạn cần phải học. Trong ngày đầu sử dụng, tôi đã phải lập trình lại bộ não để nhớ việc tắt ứng dụng bằng cách vuốt lên trên thay vì nhấn nút Home", Tomsguide cho hay.

Trang Verge cho rằng người dùng sẽ làm quen với các thao tác mới rất nhanh vì nó đơn giản và dễ nhớ.

Những đánh giá khác

Ảnh: BI

"Animoji là tính năng gây nghiện", Ed Baig của USA Today nói. Animoji là những emoji động và cá nhân hóa. Sử dụng công nghệ TrueDepth trên camera trước, iPhone X theo dõi chuyển động của khoảng 50 cơ mặt và áp dụng chuyển động đó vào một nhân vật hoạt hình để tạo ra hình ảnh animoji độc đáo của riêng bạn.

"Pin trên iPhone X tương đối tốt, nhưng không quá ưu tú", TechCrunch nhận định. Do thời gian hạn chế, pin cũng là đặc điểm chưa được đánh giá nhiều trên iPhone X.

iPhone X có đáng giá 1.000 USD?

"iPhone X có nhiều tính năng hay, nhưng chúng cũng có trên iPhone 8 Plus với giá rẻ hơn 200 USD. Bạn có thực sự cần bỏ thêm tiền để sở hữu màn hình tràn viền, nhận diện khuôn mặt và animoji động? Có lẽ là không. Nhưng iPhone X là một chiếc điện thoại rất tuyệt", BuzzFeed nói.

Trong khi đó, Tomsguide cho rằng xứng đáng hay không còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng nếu FaceID và các tính năng khác tiếp tục duy trì phong độ như trong những ngày trải nghiệm vừa qua thì iPhone X rất đáng mua. Hơn nữa, nó có màn hình lớn nhưng đủ nhỏ gọn để cầm trên một tay.

Nhìn chung, trang CNBC khẳng định iPhone X là "smartphone tốt nhất bạn có thể mua trên thị trường". Tạp chí Forbes cho biết sản phẩm mang đến cảm giác "cao cấp, sang trọng" trong khi Mashable tin điện thoại của Apple sẽ "thay đổi mọi thứ".

Ảnh: Tomsguide

Châu An