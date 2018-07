Theo Macotakara (Nhật Bản), năm nay Apple sẽ giới thiệu ít nhất hai mẫu smartphone hoàn toàn mới và đều có màn hình lớn. Trong đó, iPhone X Plus sẽ dùng màn hình OLED 6,5 inch nhưng thiết kế tràn viền nên kích thước chỉ tương đương iPhone 8 Plus với tấm nền LCD 5,5 inch.

Mô hình iPhone X Plus màn hình 6,5 inch (phải), đặt cạnh iPhone 8 Plus.

Tuy nhiên trang này cho biết iPhone OLED 6,5 inch dự kiến sẽ dày hơn do "thay đổi cấu trúc camera phía sau". Bề dày của sản phẩm sẽ khoảng 7,7 mm, hơn khoảng 0,2 mm so với iPhone 8 Plus. "Tai thỏ" tiếp tục xuất hiện trên smartphone màn hình lớn của Apple.

Một sản phẩm khác là iPhone có kích thước màn hình 6 inch nhưng dùng công nghệ LCD. Thiết bị hứa hẹn sẽ có giá rẻ hơn do dùng tấm nền công nghệ cũ thay vì OLED như iPhone X hay X Plus. Dù vậy, tính năng nhận dạng khuôn mặt vẫn có trên model này, kéo theo sự xuất hiện của "tai thỏ".

Mẫu iPhone LCD 6 inch (phải) được dự đoán sẽ có màn hình "tai thỏ" như iPhone X.

Ngoài cắt giảm về phần màn hình, iPhone LCD 6 inch mới có thể giảm chi phí sản xuất bằng việc không trang bị camera kép ở phía sau. Nguồn tin cho biết kích thước của máy tương đương với Huawei Nova Lite 2 hay Moto G5 Plus.

Với bản nâng cấp cho iPhone X, trang web Nhật Bản nói rằng nó vẫn duy trì thiết kế như hiện tại với màn hình OLED 5,8 inch. Camera cải tiến với cảm biến và ống kính lớn hơn.

Video so sánh bản in 3D hai mẫu iPhone mới với iPhone X:

