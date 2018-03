iPhone X không bền bằng iPhone 8 và 8 Plus theo đánh giá của Consumer Reports.

Trang Consumer Reports gọi iPhone X là "thiết bị có tính sáng tạo cao, máy ảnh tuyệt vời và màn hình đẹp" trong đánh giá mới nhất của mình. Tuy nhiên, tạp chí tiêu dùng nổi tiếng của Mỹ vẫn không cho rằng đây là chiếc iPhone đáng mua nhất bởi nhược điểm liên quan đến độ bền.

Trong các thử nghiệm thực tế, iPhone X thua iPhone 8 và 8 Plus về độ bền dù hai sản phẩm này cũng chưa phải là những chiếc iPhone bền nhất. Di động mới nhất của Apple hoạt động tốt trong các lần thử rơi ban đầu nhưng tình hình xấu đi nhanh chóng.

Cụ thể, Consumer Reports thử làm rơi 3 chiếc iPhone X. Chiếc đầu tiên vẫn hoạt động được sau 50 lần rơi và bị vỡ đáng kể sau 100 lần rơi. Hai chiếc còn lại bị hỏng màn hình sau 50 lần rơi. Mặt kính phía trước dù không bị vỡ nhưng các sọc xanh xuất hiện trong khi mặt sau nứt vỡ hoàn toàn.

Nếu so với các di động cao cấp khác, iPhone X cũng kém bền hơn so với Galaxy S8 và S8+.

Tuy nhiên, báo cáo của Consumer Reports có sự khác biệt so với những thử nghiệm với iPhone X của EverythingApplePro, PhoneBuff và JerryRigEverything. Các trang web này cho thấy iPhone X bền hơn so với iPhone 8 Plus và cũng bền hơn hai mẫu điện thoại hàng đầu của Samsung.

Bài đánh giá của Consumer Reports cũng cho thấy thời lượng pin của iPhone X ngắn hơn so với S8 và S8+ (19,5 tiếng so với 26 tiếng) nhưng lâu hơn 30 phút so với iPhone 8.