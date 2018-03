Giá iPhone X giảm hàng triệu đồng trước Tết

Sau sự xuất hiện của một loạt smartphone đình đám như Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 tại MWC 2018, giá bán của hàng loạt mẫu iPhone ở thị trường Việt Nam đều giảm.

Đáng chú ý là iPhone X, mẫu điện thoại cao cấp và đắt tiền nhất của Apple hiện nay. Trên thị trường xách tay, giá của phiên bản 64GB hàng mới 100% được một số cửa hàng ở TP HCM đưa ra ở mức xấp xỉ 24 triệu đồng. Còn với loại hàng đã kích hoạt bảo hành, giá bán đã xuống mức 23 triệu đồng. Mức giá nói chung thấp hơn thời điểm trước Tết khoảng 300.000 đến 500.000 đồng. Tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội, giá của iPhone X bản thấp nhất giờ cũng chỉ còn 24,5 đến 24,8 triệu đồng.

Giá trên của iPhone X đã rẻ hơn rất nhiều so với giá mua trực tiếp tại các Apple Store ở Mỹ, đặc biệt là Singapore và Hong Kong. Nếu tính theo niêm yết và thuế, giá bán phiên bản 64GB tại Mỹ, Hong Kong và Singapore đang lần lượt 24,5; 24,9 và 28,2 triệu đồng.

Cùng với đà giảm của hàng xách tay, iPhone X hàng phân phối chính hãng ở Việt Nam cũng đang hạ nhiều so với mức niêm yết ban đầu. Tại một số hệ thống và cửa hàng nhỏ, iPhone X bản VN/A dung lượng 64GB và 256GB lần lượt là 26,5 và 30 triệu đồng. Trong khi, giá niêm yết chính thức lần lượt là 30 và 33,7 triệu đồng.

Ngoài iPhone X, giá bán của bộ đôi iPhone đời mới còn lại, 8 và 8 Plus, sau Tết cũng được điều chỉnh thấp hơn vài trăm nghìn đồng so với hồi trước Tết. Ví dụ, iPhone 8 bản 64GB hàng xách tay đang ở mức 17 triệu đồng còn 8 Plus bản thấp nhất trong khoảng 23 đến 23,5 triệu đồng. Tương tự iPhone X, số tiền bỏ ra để mua iPhone 8 và 8 Plus ở Việt Nam hiện nay đều thấp hơn so với mua tại Apple Store ở các thị trường xung quanh như Singapore, Hong Kong hay Trung Quốc.

Theo quản lý một hệ thống bán lẻ tại Thái Hà (Hà Nội), việc iPhone đời mới giảm giá chủ yếu là do sức mua điện thoại cao cấp sau Tết giảm nhiều. Dù vậy, mức giảm khá nhỏ so với giá bán. iPhone X cũng như iPhone 8 và 8 Plus ở Việt Nam có thể có đợt giảm giá mạnh hơn trong thời gian tới, khi loại hàng qua sử dụng phổ biến và nhiều smartphone Android cao cấp đời mới xuất hiện trên thị trường.

Tuấn Anh