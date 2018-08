Từ nay đến 31/7, FPT Shop giảm đến 7,5 triệu đồng cho iPhone X, còn từ 22,49 triệu đồng. Khách hàng nhận mức giảm 3 triệu đồng đối với phiên bản xám hoặc 2 triệu đồng cho bản bạc khi mua trả thẳng, giảm thêm 3 triệu đồng khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ MasterCard.

Hệ thống còn giảm 1,5 triệu đồng cho tất cả khách hàng mua kèm iPhone với AirPods và Apple Watch. Ngoài ra những ai mua trả góp sẽ được tài trợ 100% lãi suất.

iPhone X tại FPT Shop giảm giá đến 7,5 triệu đồng, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng toàn diện 12 tháng.

FPT Shop còn giảm giá mua trả thẳng nhiều dòng iPhone khác như 8 và 8 Plus, 7 và 7 Plus 32GB, 6S Plus 32GB, iPhone 6 32GB.

Cụ thể, iPhone 8 và 8 Plus giảm đến 2,5 triệu đồng cho tất cả phiên bản, gồm giảm thẳng một triệu đồng và trừ thêm 1,5 triệu đồng khi thanh toán trực tuyến qua thẻ MasterCard. Từ ngày 6-16/7, iPhone 8 phiên bản 64GB và 265GB (không bao gồm màu đỏ) giảm 2 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 7, iPhone 7 Plus 32GB, iPhone 6S 32GB đồng giảm giá 500.000 đồng khi thanh toán trực tuyến qua thẻ MasterCard. iPhone 6 32GB giảm một triệu đồng, gồm giảm thẳng 500.000 đồng và giảm thêm 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ MasterCard, giá máy chỉ còn từ 6,49 triệu đồng.

Khách hàng còn có thể chọn mua trả góp 0% lãi suất với khoản trả trước từ 30% giá máy. Tương tự iPhone X, hệ thống còn giảm 1,5 triệu đồng khi mua kèm điện thoại với AirPods và Apple Watch.

Bên cạnh iPhone X, FPT Shop còn giảm giá các dòng iPhone khác. Hotline: 18006601.

Là một trong những đại lý ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam, FPT Shop và F.Studio by FPT là đơn vị cho đặt trước và lên kệ sớm những sản phẩm iPhone chính hãng với chế độ bảo hành đúng chuẩn Apple toàn cầu.

Tất cả những sản phẩm iPhone bán tại FPT Shop là hàng được phân phối chính hãng tại Việt Nam, phiên bản VN/A và có tem nhập khẩu là Công ty TNHH Apple Việt Nam.

Nếu trong 30 ngày đầu tiên sản phẩm gặp lỗi của nhà sản xuất, khách hàng sẽ được đổi ngay máy mới chưa mở hộp. Sản phẩm bảo hành theo chính sách một đổi một trong 12 tháng. Với hệ thống 500 cửa hàng trong đó hơn 200 khu trải nghiệm Apple Corner đạt chuẩn ủy quyền Apple trên toàn quốc, khách hàng có thể dùng thử và nhận tư vấn trước khi chọn iPhone phù hợp với nhu cầu.

Bảo An