iPhone 2018 'giá rẻ' sẽ có nhiều màu, không có màu đỏ

Theo Phone Arena, lý do khiến cho iPhone LCD 6.1 inch trễ hẹn là do những sự cố liên quan đến việc cung ứng linh kiện. Đầu tiên là việc tấm nền LCD bị hở sáng gây ảnh hưởng đến chất lượng màn hình. Khác với iPhone X hiện tại hay hai model được cho có giá cao hơn, mẫu iPhone X bản giá rẻ sắp ra sử dụng công nghệ tấm nền LCD dù vẫn có màn hình khuyết kiểu tai thỏ.

iPhone màn hình LCD 6.1 inch được coi là bản giá rẻ của iPhone X dù kích thước lớn hơn. Ảnh: Nieuwemobile.

Lý do thứ hai nằm ở nguồn cung ứng linh kiện. Theo nhà phân tích Katy Huberty, LG là nhà cung cấp tấm nền LCD 6.1 cho Apple và dường như nhà sản xuất này chưa đáp ứng được đủ nhu cầu cho 20 triệu máy trong đợt hàng đầu tiên. So với OLED, sản lượng của tấm nền LCD trong thời gian đầu có thể gặp tình trạng thiếu hụt cho tới hết 2018. Năm ngoái với sự xuất hiện của iPhone X, Apple cũng phải đối mặt với tình trạng khan hàng do thiếu linh kiện.

Cả hai nguyên nhân chính trên khiến cho iPhone X bản giá rẻ màn hình LCD có thể phải tới tháng 10 mới ra mắt thị trường. Trong khi hai mẫu iPhone X và X Plus mới màn hình OLED sẽ xuất hiện ngay trong tháng 9. Nhiều nguồn tin trước đây đều từng cho rằng Apple sẽ trình làng cả ba mẫu iPhone đời mới 2018 vào tháng 9.

iPhone LCD 6.1 inch được coi là mẫu iPhone X bản giá rẻ khi có mức giá bán khoảng 700 USD, thấp hơn 30% so với niêm yết của iPhone X hiện tại. Máy có thiết kế giống hệt với iPhone X dù khác công nghệ màn hình. Kích thước nhỉnh hơn khi có màn hình 6,1 inch thay vì 5,8 inch. Camera chính được rút gọn xuống còn camera đơn giống kiểu iPhone 8 thay vì iPhone X hay iPhone 8 Plus hiện giờ.

Tuấn Anh