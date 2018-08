iPhone đời cũ giảm giá sâu trước Tết

So với đầu năm, giá của một loạt iPhone đời cũ từ 7 và 7 Plus trở về trước đang giảm mạnh. Điển hình là iPhone 7 và 7 Plus. Nếu trước Tết, một chiếc iPhone 7 đã qua sử dụng hình thức 99% có giá khoảng 9,5 triệu đồng cho bản 32GB, thì nay chỉ còn khoảng 8,5 đến 8,8 triệu đồng. Tương tự, iPhone 7 Plus hàng lướt 99% cũng tiến sát về mốc 10 triệu đồng, giảm hơn 1 triệu đồng so với ba tháng trước.

Giá bán nhiều iPhone đời cũ đã giảm cả triệu đồng so với đầu 2018.

Những model đời cũ hơn giá giảm còn sâu hơn. Tại một cửa hàng ở Thái Hà (Hà Nội), iPhone 6 cũ phiên bản 16GB có giá chưa tới 4 triệu đồng. Còn với số tiền chưa tới 5 triệu đồng, người dùng cũng có thể mua được iPhone 6 Plus. Mức này chỉ ngang với những smartphone Android phổ thông giá rẻ của Xiaomi, Oppo hay Huawei.

Giá bán của iPhone 6s và 6s Plus trên thị trường xách tay cũng đang rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Trong khi hàng mới chính hãng có giá niêm yết khoảng 12 đến 14 triệu đồng, hàng cũ đang được nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM bán ra ở mức thấp nhất chỉ từ 4,5 đến 7 triệu đồng, rẻ bằng nửa.

Những model đời mới như iPhone 8 hay 8 Plus đã bắt đầu xuất hiện hàng đã qua sử dụng khiến những model đời trước như iPhone 7 và 7 Plus phải giảm giá mạnh, còn những mẫu cũ hơn như iPhone 6 và 6s giảm giá sâu để kích cầu, cạnh tranh với smartphone đời mới.

Phân khúc smartphone 4 đến 8 triệu đồng ở Việt Nam đang có quá nhiều sản phẩm. So với iPhone, những mẫu điện thoại Android của Oppo, Huawei hay Xiaomi đang được đầu tư nhiều vào hình thức, như thiết kế màn hình tràn viền hay tai thỏ kiểu iPhone X. Mặc dù giảm giá sâu, thị trường iPhone xách tay vẫn ảm đạm, doanh số chỉ bằng 1/3 so với cận Tết và tập trung chủ yếu vào dòng máy qua sử dụng.

iPhone hàng mới bán chạy chủ yếu là iPhone X và 8 Plus nhưng sức bán cũng kém xa máy cũ.

Tuấn Anh