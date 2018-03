Ma trận iPhone X xách tay tại Việt Nam

Trước Tết đúng một tháng, thị trường iPhone trong nước bắt đầu vào mùa giảm giá để kích cầu cho dịp mua sắm cuối năm. Một cửa hàng chuyên kinh doanh điện thoại xách tay ở Cầu Giấy (Hà Nội) trưng biển, iPhone 7 giá chỉ từ 6,99 triệu đồng. Trong khi mức niêm yết chính hãng của model này ở Việt Nam đang là gần 16 triệu đồng. Thậm chí, với iPhone 7 Plus, mức giá được cửa hàng này bán ra cũng chỉ còn hơn 9 triệu đồng, thấp hơn niêm yết chính hãng tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên, những chiếc iPhone 7 và 7 Plus giá rẻ như trên đều là phiên bản khoá mạng, để có thể sử dụng phải cần đến sim ghép.

iPhone 7 và 7 Plus giảm giá mạnh để xả hàng trước Tết.

Dù không hạ sâu như hàng lock, giá iPhone 7 và 7 Plus bản quốc tế trên thị truờng xách tay cũng giảm vài trăm nghìn đồng tới gần triệu đồng tuỳ từng phiên bản, nếu so với hồi giữa tháng 12 trước đó.

Ví dụ, với iPhone 7 hàng đã qua sử dụng, giá cho bản quốc tế dung lượng 32GB đang được nhiều cửa hàng ở Hà Nội rao bán từ 9 đến 9,5 triệu đồng, thấp hơn tháng trước khoảng 500.000 đồng. Dù vậy, với loại hàng mới 100%, giá bán của iPhone 7 và 7 Plus cả chính hãng lẫn xách tay đều không nhiều biến động trong một tháng vừa qua.

Theo anh Dũng, chủ một hệ thống chuyên kinh doanh đồ Apple khu vực phía Bắc, giá bán của nhiều dòng iPhone đời cũ đã giảm trong vòng một tháng trở lại đây. Tuy nhiên, mức giảm mạnh và đáng chú ý chủ yếu là với dòng máy đã qua sử dụng hay máy khoá mạng, trong khi giá hàng mới và chính hãng ít biến động.

Nguyên nhân được cho do loại hàng này gần đây không còn được người dùng Việt Nam ưa chuộng nhiều như trước nữa, vì thế cần giảm giá để xả hàng trước Tết. Với loại hàng lock, việc cứ vài ba tuần sim ghép lại gặp vấn đề, khoá sóng đã tạo ra tâm lý lo ngại khi mua. Trong khi với hàng đã qua sử dụng, nhiều người cũng không còn yên tâm như trước vì vấn đề pin chai, hiệu năng kém đi. Vì thế, người có nhu cầu dùng iPhone 7 hay 7 Plus thường bỏ thêm tiền để mua luôn loại hàng mới, còn với người không có điều kiện, họ chuyển sang đời máy thấp hơn nhưng hàng mới để dùng lâu dài, anh Dũng chia sẻ.

Thực tế, sức tiêu thụ iPhone đời cũ hàng đã qua sử dụng cũng như khoá mạng đều giảm sút mạnh thời gian gần đây. Doanh số của chúng đang chuyển dần sang các loại hàng mới hoặc hàng tân trang CPO (Certified Pre-Owned ). Điều này khiến cho giá của một số loại máy iPhone 7, 7 Plus hay 6s, 6 giảm sâu trước Tết, chứ không phải iPhone 8 hay iPhone X mới ra.

Giá bán của iPhone 6s, 6s Plus hay iPhone 6 trên thị trường xách tay hiện nay cũng thấp hơn nhiều so với giá niêm yết chính hãng. Ví dụ, với iPhone 6s 32GB, giá loại hàng đã qua sử dụng chưa tới 6 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết chính hãng khoảng 7 triệu đồng. Giá của 6s Plus cùng loại cũng chỉ hơn 6 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu smartphone Android tầm trung như Oppo F5 hay Samsung Galaxy J7 Pro.

Tuấn Anh