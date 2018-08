iPhone 9 sẽ có bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc với 2 sim.

Tuần trước, bản thử nghiệm beta 5 của hệ điều hành iOS 12 hé lộ Apple sẽ ra mắt một mẫu iPhone hỗ trợ 2 sim trong năm nay. Các tin đồn ban đầu cho rằng đây là mẫu iPhone X Plus màn hình 6,5 inch do iPhone 9 (màn hình 6,1 inch) có thể sản xuất chậm do khó khăn từ lắp đặt màn hình LCD.

Tuy nhiên, theo Phonearena, Apple có thể đã quyết định chọn mẫu iPhone có giá rẻ nhất để đưa vào tính năng 2 sim là iPhone 9. Ba mẫu iPhone mới sẽ có các mã số là 801, 802, 803 và 804. Hai model mã 801 và 802 dành cho hai mẫu dùng OLED kích thước lần lượt là 5,8 inch và 6,5 inch tương ứng. Model còn lại là iPhone 9 màn hình LCD 6,1 inch sẽ có hai tên mã là 803 và 804. Một trong hai sẽ là bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc, hỗ trợ sim kép.

Apple từng giới thiệu loại sim riêng là Apple Sim nhưng chưa phát triển ở Trung Quốc. Hãng vì vậy sẽ sử dụng khe cắm sim đôi thông thường cho iPhone 6,1 inch ở thị trường này. Trong khi đó, model tại Mỹ rất ít có khả năng dùng sim kép trong năm nay.

Việc phát triển phiên bản 2 sim của Apple sẽ nhằm kích thích nhu cầu mua sắm ở châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng. Theo thống kê từ trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc, khoảng 3 triệu đến 4 triệu người dùng smartphone tại quốc gia đông dân nhất thế giới sử dụng nhiều hơn một sim.

Tuấn Hưng