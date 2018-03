Lượng người bán iPhone 8 để mua iPhone X tăng đột biến / iPhone 8 chính hãng 'âm thầm' về Việt Nam, giá gần 20 triệu đồng / Giá iPhone 8 xách tay giảm tiếp hàng triệu đồng

Trên thị trường xách tay, giá bán cả iPhone 8 và 8 Plus đã đều giảm nhiều so với nửa tháng trước, thời điểm iPhone X rục rịch lên kệ. Tại một cửa hàng ở quận 1 TP HCM, iPhone 8 phiên bản 64GB chỉ còn có 16,6 triệu đồng đối với bản màu vàng và bạc, trong khi bản màu đen xám có giá gần 17 triệu đồng. Trong khi đó, giá iPhone 8 bản 256GB giờ cũng hạ xuống còn 18,9 đến 19,8 triệu đồng.

Giá iPhone 8 ở Việt Nam giờ rẻ hơn ở Singapore và Hong Kong, ngang với mua ở Mỹ.

Với iPhone trên thị trường xách tay, các mức giá trên đã rẻ hơn hồi cuối tháng 10 khoảng 200.000 đến 300.000 đồng. Theo so sánh của những người chơi công nghệ ở Việt Nam, giá bán của iPhone 8 ở thị trường Việt Nam giờ đã ngang với giá mua ở Mỹ. Chưa tính thuế và chi phí vận chuyển, giá iPhone 8 bản 64GB và 256GB trên website Apple đã là 699 USD (15,8 triệu đồng) và 849 USD (khoảng 19,2 triệu đồng).

Cũng như iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng giảm giá trong vòng hai tuần trở lại đây, dù theo nhiều cửa hàng model này bán chạy hơn nhiều đàn em màn hình nhỏ. Tại một hệ thống ở Hà Nội, giá của 8 Plus bản 64GB giờ còn 20,3 triệu đồng trong khi bản 256GB còn 23,6 triệu đồng, rẻ hơn hồi cuối tháng 10 khoảng 500.000 đồng. Khác với iPhone 8, giá của bản Plus ở thị trường xách tay trong nước vẫn còn nhỉnh hơn giá mua tại Mỹ khoảng 1 đến 2 triệu đồng, dù đã rẻ hơn mua tại Singapore và Hong Kong.

iPhone 8 và 8 Plus chính hãng phiên bản Việt Nam (mã VN/A) cũng bắt đầu có mặt trên thị trường. Khác biệt so với bản chính hãng xuất hiện từ hồi giữa tháng 10 nằm ở củ sạc, trong khi giá và các chính sách bảo hành không có nhiều khác biệt.

Cơn sốt iPhone X khiến giá iPhone 8 và 8 Plus giảm và việc máy lên kệ chính hãng không gây nhiều chú ý.

Tuy nhiên, khác với iPhone 7 hay iPhone 6s những năm trước, việc xuất hiện của iPhone 8 và 8 Plus chính hãng khá yên ắng, không rầm rộ. Vì doanh số bán ra tập trung chủ yếu vào các hệ thống lớn như FPT Shop hay Thế Giới Di Động, với số lượng máy đặt cọc trước khi mở bán đạt được 3.000 đến 5.000 máy. Trong khi ở nhiều hệ thống nhỏ và cửa hàng bên ngoài, số lượng iPhone 8 và 8 Plus chính hãng bán ra được cho không thấm vào đâu so với hàng xách tay, vì mức chênh lệch giữa hàng chính hãng và xách tay giờ đã lên tới 4 đến 5 triệu đồng.

Theo giới kinh doanh iPhone ở Việt Nam, sự xuất hiện của iPhone 8 và 8 Plus sớm trên kệ hàng chính hãng năm nay cũng không phải là nguyên nhân khiến cho iPhone 8 và 8 Plus xách tay giảm giá sâu, xuống ngang với giá mua tại Mỹ. iPhone X mới là nguyên nhân chính.

Dù giá bán cao ngất ngưởng và biến động không ngừng, phần lớn người mua iPhone mới đều quan tâm đến X. Từ khi sản phẩm này lên kệ, nhiều người có ý định mua iPhone 8 và 8 Plus cũng hoãn lại kế hoạch, để nghe ngóng giá hay so sánh.

Tuấn Anh