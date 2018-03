iPhone 8 trình làng với một loạt nâng cấp nhưng dung lượng pin thì ngược lại. Thông tin này không được Apple công bố nhưng đã được hé lộ qua dữ liệu của Trung tâm quản lý thiết bị mạng viễn thông Trung Quốc (TENAA).

iPhone 8 và 8 Plus có tính năng sạc không dây.

Theo đó, iPhone 8 sẽ được trang bị viên pin 1.821 mAh, nhỏ hơn đáng kể so với dung lượng pin 1.960 mAh trên iPhone 7. Tương tự vậy, iPhone 8 Plus chỉ dùng pin 2.675 mAh trong khi iPhone 7 Plus đạt tới 2.900 mAh.

Vì chưa có máy để "mổ xẻ" nên các nhận định về việc Apple giảm dung lượng pin của hai sản phẩm mới chỉ là phỏng đoán. Phone Arena cho rằng công ty công nghệ Mỹ làm vậy để giúp iPhone mới mỏng hơn, đồng thời nhường không gian cho sạc không dây và mặt sau bằng kính.

Mặc dù vậy theo công bố của Apple, iPhone 8 và 8 Plus sẽ cho thời gian sử dụng pin tương đương thế hệ cũ. Trước đây hãng cũng thường tối ưu phần mềm để tiết kiệm năng lượng cho iPhone 6s (1.715 mAh) và 6s Plus (2.750 mAh) khi chúng có viên pin nhỏ hơn iPhone 6 (1.810 mAh) và 6 Plus (2.915 mAh).

iPhone 8 và 8 Plus có pin nhỏ hơn đời trước

Một thông số cấu hình khác được hé lộ là RAM trên iPhone 8 chỉ là 2 GB và iPhone 8 Plus là 3 GB. Những con số này kém xa các thiết bị Android cao cấp hiện nay nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến trải nghiệm bởi hệ điều hành iOS thường được tối ưu tài nguyên hơn Android.

