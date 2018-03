Theo Forbes, với tấm nền OLED thiết kế cong, kiểu dáng hoàn toàn mới và hội tụ nhiều tính năng cao cấp, iPhone 8 được chờ đợi sẽ là sản phẩm đặc biệt nhất của Apple. Sở hữu hàng loạt thay đổi như vậy, thiết bị sẽ có giá trên 1.000 USD cho phiên bản tiêu chuẩn và bán ra muộn hơn lịch trình thường niên.

iPhone 8 lộ video sắc nét từng chi tiết

Mô hình được cho là iPhone 8

Apple không phải công ty thường xuyên đổi mới thiết kế sản phẩm của mình. Nhưng thay vì lặp lại kiểu dáng truyền thống, iPhone 8 được cho là sẽ đem đến khái niệm hoàn toàn mới về iPhone. Trong khi đó hãng vẫn "bảo thủ" khi tiếp tục ra model nâng cấp cho thế hệ hiện nay, dự đoán có tên iPhone 7s và 7s Plus.

Apple hiểu được rằng có bao nhiêu người đủ tiền để sở hữu iPhone 7s hay 7s Plus. Nhưng bằng cách tạo ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, có giá bán cao để phù hợp với các linh kiện đắt tiền, công ty công nghệ Mỹ không làm gián đoạn đến việc tiêu thụ các mẫu iPhone truyền thống hiện nay.

Với giá bán trên 1.000 USD cộng thêm sản lượng thấp do các nhà cung ứng không đủ linh kiện sản xuất, Apple làm giảm nhu cầu của thị trường với iPhone 8. Trong khi đó, khách hàng có nhu cầu thực sự và có tài chính phù hợp sẽ được Apple đáp ứng nhu cầu thông qua phiên bản iPhone 7s và 7s Plus mới.

So sánh 10 đời iPhone từ 2G đến iPhone 8

So sánh các đời iPhone với mô hình iPhone 8

Công ty công nghệ Mỹ đã chọn một giải pháp an toàn khi có thể bán ra đủ số lượng, ở một mức giá hợp lý, với một dòng sản phẩm quen thuộc. Dĩ nhiên để thỏa mãn khách hàng, iPhone 7s và 7s Plus phải có những nâng cấp đáng kể so với thế hệ hiện nay, nhưng vẫn đủ khiến iPhone 8 trở nên đặc biệt.

iPhone 8 được ví như một chiếc siêu xe thể thao đầy sang trọng, giá bán cao và hội tụ những công nghệ mới, chứ không còn là chiếc xe cơ bắp phổ thông. Giống như ngành công nghiệp ôtô, một vài mẫu xe thể thao sẽ trở thành động lực thúc đẩy doanh số xe tầm trung và trong câu chuyện kinh doanh của Apple thì iPhone 7s và7s Plus sẽ sắm vai này.

Bảo Anh