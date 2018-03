Đã có rất nhiều kỳ vọng Apple sẽ qua mặt Samsung và iPhone 8 là smartphone thương mại đầu tiên tích hợp được công nghệ cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình, nhưng hy vọng này đã không còn.

Wall Street Journal là báo lớn đầu tiên xác nhận iPhone 8 sắp trình làng sẽ không còn cảm biến vân tay TouchID quen thuộc, thay vào đó là công nghệ cảm biến nhận dạng khuôn mặt 3D. Nó được thay thế để xác thực ở màn hình khoá lẫn thanh toán Apple Pay.

Apple được cho đã cố gắng tích hợp cảm biến vân tay vào bên trong màn hình. Nhưng việc iPhone mới sử dụng tấm nền OLED khiến cho hãng gặp khó khăn, không thể tiến hành sản xuất đại trà kịp, tồn tại nhiều rủi ro trong khi thời điểm ra mắt đã cận kề.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, iPhone 8 sẽ được công bố trong sự kiện diễn ra ở Mỹ ngày 12/9. Thậm chí, đối tác Foxconn đã bắt đầu vận chuyển sản phẩm rời khỏi các kho của mình. Một số nhà mạng trên thế giới còn xác nhận iPhone 8 sẽ bắt đầu nhận đặt hàng từ 15/9 và giao hàng vào 22/9.

Cảm biến vân tay trên iPhone 8 sẽ được thay bằng nhận diện khuôn mặt 3D.

iPhone đời mới của Apple còn được cho sẽ rất khan hiếm trên thị trường thời gian đầu. Ngoài việc không thể tích hợp cảm biến vân tay vào màn hình, việc sản xuất còn bị chậm trễ do nguồn cung ứng linh kiện hạn chế. So với các thế hệ trước, iPhone 8 sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó đáng chú ý nhất là màn hình OLED với thiết kế viền mỏng, thay thế cho màn hình LCD IPS nhỏ hơn trên các iPhone đời trước.

Vì thế, dù cùng ra mắt, iPhone 8 có thể xuất hiện trên thị trường muộn một đến vài tháng so với hai phiên bản nâng cấp từ iPhone 7 và 7 Plus, là iPhone 7s và 7s Plus.

Tuấn Anh