Theo khảo sát từ ngân hàng nổi tiếng của Anh, Barclay, nếu có giá từ 1.000 đến 1.200 USD, chỉ có khoảng 11% người dùng sẵn lòng chi trả cho iPhone 8 thế hệ mới sắp ra mắt.

Thậm chí, với những người đang dùng iPhone, tỷ lệ người muốn lên đời cũng chỉ 18%. Đây là tỷ lệ thấp đáng thất vọng với một mẫu iPhone đang được kỳ vọng có nhiều đột phá như thiết kế mới, màn hình tràn viền hay cảm biến vân tay tích hợp bên trong màn hình.

iPhone 8 được cho có thiết kế màn hình tràn viền.

Điều khiến người dùng có thể quay lưng với smartphone mới của Apple nằm ở giá. Mức giá trong khoảng 22 đến 26 triệu đồng của iPhone 8 đã đắt hơn gần gấp rưỡi so với iPhone 7 hiện giờ.

Theo khảo sát trên, người dùng chỉ sẵn lòng nâng cấp lên iPhone đời mới giá đắt, nếu như họ sử dụng gói mua hàng iPhone Upgrade Plan, cho phép người mua đóng tiền hàng tháng khoảng 50 USD và có thể bán lại iPhone cũ đổi iPhone mới khi nó ra mắt. 85% số người trong khảo sát cho biết họ có thể bỏ ra thêm tiền để mua thiết bị đời mới với giá cao hơn.

Theo phân tích từ chuyên gia Ming-Chi Kuo tới từ KGI Securities, sẽ chỉ có khoảng 2 đến 4 triệu iPhone 8 được tung ra thị trường ngay sau khi ra mắt và mất nhiều tháng để tăng dần sản lượng sản xuất. Con số này khá thấp so với lượng cung cấp ước tính ban đầu đối với các thế hệ iPhone trước. Vì thế, Apple có thể tung ra bộ đôi iPhone 7s và 7s Plus, hai phiên bản nâng cấp từ 7 và 7 Plus hiện giờ, nhưng giá thấp hơn iPhone 8.

Mỹ Anh