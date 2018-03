Trái với tên gọi iPhone 8 xuất hiện với các thông tin dày đặc trước khi ra mắt, mẫu iPhone thiết kế mới được cho mang tên chính thức iPhone X. Nếu theo cách viết số La Mã, iPhone X sẽ là iPhone 10. Cách đặt tên kiểu này phù hợp hơn để đánh dấu sản phẩm ra mắt kỷ niệm 10 năm iPhone có mặt trên thị trường.

Tên gọi iPhone X đã được các nhà phát triển phần mềm phát hiện ra trong phiên bản iOS 11 Golden Master vừa bị phát tán trên mạng trước ngày ra mắt. Golden Master là tên mã phiên bản thử nghiệm gần cuối, có thể coi là gần giống nhất với hệ điều hành chính thức mà Apple phát hành.

Cách gọi tên iPhone X, sản phẩm của Apple tỏ ra nổi bật hơn và phù hợp hơn với cải tiến, thay đổi đột phá.

iPhone X hứa hẹn được trang bị màn hình có kích thước lớn nhất trên iPhone từ trước đến nay, mang thiết kế kiểu sát cạnh với viền siêu mỏng. Hàng loạt tin tức gần đây cũng xác nhận Apple sẽ sử dụng tấm nền OLED, thay vì LCD như trên tất cả các mẫu iPhone 10 năm qua. Nút Home vật lý, cảm biến vân tay TouchID cũng bị loại bỏ ở iPhone X để thay thế bằng phím điều khiển ảo và cảm biến bảo mật nhận dạng khuôn mặt 3D.

Tuy nhiên, theo ZDNet, Apple vẫn không bỏ tên gọi iPhone 8 mà sẽ sử dụng chúng để gọi tên cho hai model nâng cấp của iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái. iPhone 8 và 8 Plus sẽ giữ phong cách thiết kế truyền thống của iPhone khi vẫn còn cảm biến vân tay Touch ID, hai kích thước màn hình 4,7 và 5,5 inch sử dụng tấm nền LCD. Nhưng Apple có thể sử dụng khung viền kim loại, mặt lưng kính thay vì vỏ nhôm như trên iPhone nhiều năm qua. Vì thế, cách gọi tên là iPhone 8 và 8 Plus có thể phù hợp hơn là iPhone 7s và 7s Plus.

Độc giả VnExpress cũng từng dự đoán iPhone X là cái tên phù hợp nhất với iPhone kỷ niệm 10 năm.

Apple sẽ công bố loạt iPhone thế hệ mới, iPhone X cùng iPhone 8 và 8 Plus, vào 0h ngày 13/9 (theo giờ Hà Nội). Sự kiện lần này thu hút nhiều chú ý khi không chỉ đánh dấu 10 năm iPhone có mặt trên thị trường, mà còn được tổ chức lần đầu ở nhà hát Steve Jobs, đặt trong đại bản doanh hoàn toàn mới còn chưa được Apple khánh thành.

