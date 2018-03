iPhone 8 'thất sủng' dù chưa được bán ra

Tuần này, bộ đôi iPhone thế hệ thứ 11 chính thức được bán ra thị trường. Trong các bài đánh giá, việc Apple giữ nguyên thiết kế sản phẩm được đem ra mổ xẻ nhiều nhất. Cho dù hãng công nghệ Mỹ đã đổ tâm huyết vào mẫu iPhone X, với người dùng, iPhone 8 cũng cần có sự thay đổi nhất định để xứng đáng với con số 8 - tên gọi Apple vốn chỉ đặt cho các bản lột xác về ngoại hình.

"Nếu Apple không công bố iPhone X, có lẽ lúc này chúng ta đang tranh cãi xem liệu iPhone 8 và 8 Plus có phải là những mẫu iPhone ấn tượng nhất của Apple kể từ thời iPhone 6 hay không. Bộ đôi sản phẩm mới có rất nhiều điểm đáng chú ý, nhưng chúng ra mắt cùng iPhone X, và vì thế, gần như chẳng ai hào hứng với chúng. Có thể cảm nhận rõ cảm giác thất vọng trong các bài đánh giá đầu tiên. Làm sao ta có thể tiến cử chiếc iPhone này khi chỉ còn một tháng nữa, iPhone X đã có mặt trên thị trường. Dường như, Apple là ví dụ hoàn hảo của hiệu ứng Osborne", chuyên gia John Gruber nhận định.

Giới công nghệ phổ biến một thuật ngữ là Osborne Effect (Hiệu ứng Osborne), được đặt theo tên gọi của Adam Osborne, nhà phát minh và sáng lập công ty Osborne Computer Corporation của Mỹ. Năm 1981, ông giới thiệu Osborne 1 được gọi là máy tính di động đầu tiên được kinh doanh trên thị trường. Doanh số bán hàng tăng vọt và đạt tới 10.000 sản phẩm được tiêu thụ mỗi tháng. Con số đó không đáng kể gì so với hiện nay, nhưng cách đây 30 năm, nó thực sự là một thành công đột phá.

Tuy nhiên, năm 1983, Osborne nói với mọi người: Hãy đợi đấy, tôi chuẩn bị ra mắt hai phiên bản siêu việt mang tên Executive và Vixen. Khách hàng nghe lời ông. Họ dừng mua Osborne 1 và chờ đợi. Họ chờ mãi cho đến năm 1985, công ty vẫn chưa giới thiệu được model mới và phá sản.

Khảo sát trên VnExpress cho thấy có tới 83% độc giả tham gia bình chọn quan tâm tới iPhone X, trong khi iPhone 8 chỉ đạt vỏn vẹn 2%. Trước đó, trang Verge cũng cho biết chỉ 8% độc giả khẳng định sẽ mua iPhone 8, 11% mua iPhone 8 Plus trong khi có tới 29% đợi iPhone X và 23% nói sẽ không nâng cấp iPhone cũ.

Biên tập viên Farhad Manjoo của New York Times nhận xét: "iPhone 8 và 8 Plus gần như giống hệt iPhone 7, iPhone 6s và iPhone 6 - phiên bản được giới thiệu khi Donald Trump vẫn còn đang dẫn một chương trình truyền hình thực tế. Còn tệ hơn thế, cả hai đang bị vùi dập bởi những ồn ào xoay quanh chiếc điện thoại có giá khởi điểm nghìn đô đầu tiên trên thế giới - iPhone X".

iPhone X thể hiện hướng đi mới của Apple trong tương lai và iPhone 8 có lẽ là phiên bản cuối cùng được Apple thiết kế theo phong cách cũ. "Sau gần một tuần trải nghiệm sản phẩm, iPhone 8 và 8 Plus mang đến cảm giác như tiếng hát cuối cùng của thiên nga", biên tập viên Manjoo nói.

Tạp chí Forbes mô tả iPhone 8 là sản phẩm "được làm mới lại một cách lười biếng, như một lời khẳng định chính thức từ Apple rằng, vâng chúng tôi giữ nguyên thiết kế từ năm 2014 cho bốn đời iPhone liên tiếp".

Trong khi đó, Nilay Patel của Verge cho rằng iPhone 8 cũng tạo cảm giác mới hơn nhờ mặt lưng kính. "Chất liệu kính khiến iPhone nặng hơn, giúp cầm máy đầm tay hơn, không dễ trơn trượt như trên iPhone 6 và 7, nhưng bạn sẽ vẫn phải cần đến vỏ case do thiết bị có nguy cơ bị xước khi để trong túi quần".

Một điểm khác trên iPhone 8 là khả năng tương thích với mọi đế sạc không dây theo chuẩn Qi. Apple đang bán sạc Qi từ nhà cung cấp Mophie và Belkin, nhưng người dùng cũng có thể mua thiết bị của Samsung, Powermat hay Ravpower.

"Ngoài sạc không dây, Apple cũng cải tiến đáng kể cho camera. Cảm biến vẫn là 12 megapixel nhưng kích thước lớn hơn và điểm ảnh sâu hơn. Màu sắc ảnh chụp từ iPhone 8 khác hẳn so với iPhone 7, đẹp hơn và có chiều sâu hơn. Chụp thiếu sáng cũng đỡ nhiễu hơn một chút", Heather Kelly đánh giá trên CNN. Biên tập viên Chris Velasco của Engadget đánh giá iPhone 8 Plus chụp thiếu sáng vẫn chưa như mong đợi còn chế độ chụp chân dung "cải tiến đáng kể" so với iPhone 7 Plus.

Trong khi đó, trang Telegraph nhận thấy đa số thay đổi trên iPhone nằm ở chip A11 Bionic, được coi là chip xử lý "quái vật" khi đem đến kết quả vượt trội. Công cụ Geekbench cho thấy iPhone 8 có điểm hiệu năng đơn nhân mạnh nhất hiện nay với 4.195 điểm, tiếp đến iPhone 8 Plus với 4.128 điểm. Kết quả trên cao hơn hai lần so với Galaxy S8 hay S8+ của Samsung. Trong bài kiểm tra xử lý đa nhân, bộ ba smartphone mới của Apple không áp đảo gấp đôi các máy Android nhưng vẫn tạo ra khoảng cách gấp gần 1,5 lần.

A11 Bionic cũng đánh dấu việc công ty công nghệ Mỹ tự tay thiết kế bộ xử lý đồ họa và bộ xử lý hình ảnh bên trong, tạo nên một sản phẩm tối ưu về hiệu suất.

Đa số các cải tiến không quá lớn so với iPhone 7 và 7 Plus, nhưng nếu xét trên mặt bằng chung trên thị trường, iPhone 8 và 8 Plus vẫn nằm trong số những smartphone tốt nhất mà người dùng có thể mua lúc này. Nếu bạn đang sở hữu phiên bản iPhone cũ hơn hay đang muốn đổi điện thoại Android thì iPhone 8 là một lựa chọn đáng chú ý.

Ảnh: Verge

Châu An