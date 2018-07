Loạt smartphone màu sắc mới lạ vừa lên kệ / Ảnh thực tế iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ

Có mặt trên thị trường đầu tháng 4 nhưng giá của hai mẫu iPhone 8 và 8 Plus phiên bản đặc biệt màu đỏ đã xuống nhanh và giờ còn gần bằng các màu sắc thông thường. Tại Hà Nội, giá bán của iPhone 8 Red bản 64 và 256GB đang được nhiều nơi rao lần lượt 17,5 và 22 triệu đồng. Mức chênh so với các màu đen, vàng hay trắng còn khoảng 300.000 đến 500.000 đồng.

Tương tự, giá iPhone 8 Plus màu đỏ cũng đã giảm khoảng 2 đến 3 triệu đồng so với thời điểm mới có mặt ở Việt Nam theo đường xách tay. Model 64GB được nhiều cửa hàng ở TP HCM và Hà Nội đưa ra ở mức 19,5 đến 19,8 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu 256GB có giá gần 24 triệu đồng.

iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ còn được quan tâm ít hơn iPhone 7, 7 Plus năm ngoái.

Việc iPhone 8 và 8 Plus giảm nhanh và sâu chỉ sau thời gian ngắn ở Việt Nam là do sức bán kém. Anh Lạc Huy, đại diện một hệ thống kinh doanh lớn ở Hà Nội và TP HCM, cho rằng màu đỏ rất kén người mua iPhone và máy gần như không bán được trong một tháng qua. Dù màu đỏ của iPhone 8, 8 Plus được làm mới bằng chất liệu kính, mặt trước cũng được phối màu khác đi, lượng người quan tâm, để ý đến hai phiên bản mới của Apple thấp hơn nhiều những mẫu iPhone đời trước.

Trong khi đó, trên kệ hàng chính hãng, iPhone 8 và 8 Plus phiên bản màu đỏ vừa mới được các hệ thống lớn đưa lên kệ nhưng một cách âm thầm, không có màn quảng bá rầm rộ như những mẫu iPhone chính hãng trước đó.

Theo thống kê trên website đặt hàng của một hệ thống bán lẻ, mới có khoảng 500 người đặt mua iPhone 8 Plus màu đỏ sau một tuần. Với iPhone 8, số lượng còn thấp hơn nhiều khi còn chưa có tới 100 đơn. Trong khi với iPhone X chính hãng, hệ thống này có tới gần 5.000 đơn hàng cũng trong 1 tuần và hơn một nửa trong số đó đặt cọc tiền.

Với giá bán trên thị trường xách tay giảm nhanh và sâu, mức chênh lệch giá đối với iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ bản chính hãng vừa lên kệ đã khá lớn. iPhone 8 và iPhone 8 Plus màu đỏ ở Việt Nam được niêm yết lần lượt từ 20,99 tới 23,99 triệu đồng, cao hơn giá máy xách tay khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng.

iPhone 8 và 8 Plus Product (RED) màu đỏ là phiên bản đặc biệt của Apple. Đây là lần thứ hai màu sắc này xuất hiện trên iPhone, sau thế hệ iPhone 7 và 7 Plus. Khác với lần trước, màu đỏ của iPhone 8 và 8 Plus dạng bóng nhờ mặt lưng kính và kết hợp với mặt trước màu đen thay vì trắng như ở 7 và 7 Plus. Một phần doanh thu sản phẩm Product (RED) sẽ được trích để quyên góp cho Global Fund, một tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS mà Apple hợp tác hơn 10 năm qua.