Ảnh rò rỉ do TrustedReviews đăng tải cho thấy iPhone 8 đang được đóng trong thùng đặt tại Foxconn, nhà máy gia công các thiết bị cho Apple. Thông tin mới cũng hé lộ những chi tiết đang được quan tâm về model này.

Ảnh được cho là iPhone 8 tại nhà máy Foxconn.

Theo bức hình độ phân giải thấp trên, iPhone 8 sẽ có cụm camera kép đặt dọc tương tự các tin đồn thời gian gần đây. Đáng chú ý, thiết bị sẽ được tích hợp cảm biến vân tay ở mặt lưng, phía dưới logo Apple.

Có nhiều thông tin khác nhau về công nghệ Touch ID trên iPhone 8. Ban đầu, smartphone mới của Apple được đồn tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Tuy nhiên, Forbes cho rằng nó sẽ được đặt ở phím Home do nút bấm này to bất thường so với các mẫu iPhone hiện nay.

Cũng xuất hiện tin đồn nói Apple sẽ chuyển cảm biến vân tay ra mặt sau thiết bị, giống như rất nhiều smartphone khác trên thị trường hiện nay. Trong các khả năng, đây là trường hợp gây thất vọng nhất cho người dùng bởi tính thẩm mỹ không cao và không tạo sự đột phá như mong đợi.

Sự thay đổi lớn nhất trên iPhone 8 phải kể đến màn hình OLED tràn viền mà hầu hết các nguồn tin đều xác nhận. Tuy nhiên, nó cũng kéo giá của sản phẩm lên cao, ở mức trên 1.000 USD. Ngoài ra, iPhone 8 cũng sẽ xuất xưởng với số lượng hạn chế và có thể bán muộn hơn so với lịch trình hàng năm.

Ảnh được cho là iPhone 7s Plus với mặt lưng kính.

Ngoài iPhone 8, Apple được cho là sẽ giới thiệu bản nâng cấp cho model hiện nay với tên gọi iPhone 7s và 7s Plus. Hai thiết bị này sẽ có mặt sau bằng kính thay vì vỏ nhôm nguyên khối, tích hợp sạc không dây và ngoại hình gần như không đổi.

Apple sẽ giới thiệu cả ba điện thoại mới tại sự kiện tháng 9, trong đó iPhone 7s và 7s Plus được lên kệ vài tuần sau đó, còn iPhone 8 phải đến tháng 10 hoặc tháng 11.

Bảo Anh