Bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus đầu tiên về Việt Nam

Bắt đầu từ sáng nay, 22/9, iPhone 8 và 8 Plus mới được Apple mở bán tại thị trường thế giới. Australia, New Zealand hay Nhật là những nơi mở hàng sớm nhất vì bắt đầu từ rạng sáng. Trong khi tại Hong Kong, Singapore, các mẫu iPhone mới sẽ được giao tới người dùng trong buổi sáng. Còn ở Mỹ và một số nước châu Âu, phải tới chiều và tối 22/9, các cửa hàng mới mở bán chính thức.

Tuy nhiên, iPhone 8 và iPhone 8 Plus đã xuất hiện tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM ngay từ tối ngày 21/9. Không chỉ có mặt sớm, năm nay giá bán của bộ đôi iPhone mới cũng được cho là hợp lý và không còn bị "hét" giá như mọi năm.

Giá bán iPhone 8 và 8 Plus "xách tay" trong ngày đầu về Việt Nam không còn cao như mọi năm.

Tại một cửa hàng ở Thái Hà (Hà Nội), giá của iPhone 8 là 21,8 triệu đồng cho phiên bản 64GB và 23,8 triệu đồng cho bản 256GB. Với iPhone 8 Plus, giá lần lượt là 25,8 và 28,8 triệu đồng cho các bản 64 và 256GB. Cửa hàng cho biết mức giá trên dành cho những máy về sớm nhất và được giao hàng ngay trong sáng 22/9.

Trong khi đó, tại một cửa hàng ở Hàng Bài (Hà Nội), giá của iPhone 8 và 8 Plus lại được chào bán chỉ ở mức từ 20,6 và 24 triệu đồng cho các bản 64GB, hàng về vào cuối ngày 22/9. Còn nếu đợi và nhận máy trong ngày 23 hoặc 24/9, giá bán của iPhone 8 được một hệ thống khác ở phố Huế đưa ra mức giá khởi điểm dưới 20 triệu đồng, chỉ cao hơn iPhone 7 32GB chưa đến 5 triệu đồng.

So với mức khởi điểm của iPhone 8 tại Mỹ (khoảng 17,5 triệu đồng) và Singapore (khoảng 19,3 triệu đồng), giá iPhone năm nay tại Việt Nam trong những ngày đầu có hàng khá hợp lý. Mức chênh lệch 2 đến 4 triệu đồng thấp hơn nhiều so với trước. Năm ngoái, iPhone 7 khi về Việt Nam, các cửa hàng ra giá lên tới 25 - 26 triệu đồng, thậm chí, iPhone 7 Plus màu đen bóng còn đạt mức 50 triệu đồng, gấp đôi giá gốc.

Chưa năm nào iPhone mới về Việt Nam trước cả ngày mở bán nhiều đến vậy, lại đủ cả ba màu cùng hai phiên bản dung lượng 64GB và 128GB, mà giá lại không cao nhiều so với giá gốc.

Lượng người đặt mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus năm nay cũng không lớn. Sức hút của bộ đôi iPhone này đã bị "đàn anh" iPhone X "hút hết". Dù được bán trước tới gần 2 tháng, không ít người dùng vẫn quyết định bỏ qua iPhone 8 và 8 Plus và chờ đợi model cao cấp hơn của Apple xuất hiện đầu tháng 11.

iPhone 8 và 8 Plus có mặt lưng kính dù kiểu dáng vẫn như iPhone 7 và 7 Plus.

Tuy nhiên, iPhone 8 và 8 Plus được cho vẫn sẽ bán tốt ở Việt Nam dù có màn khởi đầu kém ấn tượng. Ông Đặng Quốc Tuấn, Giám đốc hệ thống iShop, nhận định, bộ đôi này sẽ không bị "thất sủng" như iPhone SE. Vì so với iPhone X, giá bán của chúng rẻ hơn nhiều, có khi từ 10 đến 15 triệu đồng. Còn so với bộ đôi 7/7 Plus, iPhone 8, 8 Plus lại khá hơn rất nhiều từ thiết kế - màu sắc mới, mặt lưng kính thay vì nhôm hay có thêm sạc không dây - đến hiệu năng.

Tuấn Anh