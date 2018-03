iPhone 8 sẽ ra mắt ngày 12/9

Những lý do "giản dị" như pin và độ ổn định mới là yếu tố giúp iPhone 7 Plus thành công.

Giữ nguyên kiểu dáng từ thế hệ iPhone 6 Plus rồi iPhone 6s Plus nhưng iPhone 7 Plus vẫn được coi là smartphone đáng sở hữu nhất của Apple trong năm 2016. Theo BGR, không phải là model màn hình 4,7 inch mà chính là chiếc điện thoại có thêm hậu tố "Plus" trong tên gọi mới đích thực là mẫu iPhone mọi người cần.

iPhone 7 Plus có màn hình lớn, độ phân giải cao, camera kép chụp xóa phông ấn tượng và điều quan trọng nhất: thời lượng pin được hầu hết người dùng đánh giá là tuyệt vời. Nhiều ý kiến cho rằng model này có kích thước quá lớn để sử dụng thoải mái nhưng so với các ưu điểm còn lại, nó đủ sức thuyết phục đa số người dùng.

Các nhà sản xuất những năm gần đây nói nhiều đến những công nghệ mới ấn tượng và đột phá, nhưng thực tế, tính năng sát sườn nhất với người dùng lại là thời lượng pin. Nếu bạn đang dùng một chiếc iPhone 7 hoặc bất kỳ điện thoại Android nào khác kích thước tương tự, sự lo lắng về pin có lẽ, thường xuyên hiện hữu. Trong thời đại mà điện thoại là trung tâm của cuộc sống số, pin quan trọng hơn bao giờ hết. "Có những ngày bận rộn, tôi phải sạc không dưới hai lần pin cho chiếc iPhone 7 nhưng điều này không xảy ra khi tôi dùng iPhone 7 Plus", Zach Epstein - một chuyên gia công nghệ của BGR nhận định.

Sự khác biệt này cũng được nhận ra bởi chính Apple. Bạn có lẽ sẽ tự hỏi tại sao Apple làm pin dự phòng thông minh Smart Battery Case cho iPhone 6/6s/7 mà không phải là iPhone 6/6s/7 Plus. Lý do đơn giản là vì các phiên bản "Plus" không thực sự cần đến pin dự phòng. Nó đủ dùng với mọi người ngay cả trong những ngày bận rộn.

iPhone 8 gần đây rình rang làng công nghệ với hàng loạt tin đồn. Trong đó, những điểm được nhắc nhiều đến nhất là màn hình gần như không viền, cảm biến vân tay siêu âm và camera kép nâng cấp. Người dùng tỏ ra hào hứng nhưng các chuyên gia cho rằng, đó chưa chắc đã là mẫu iPhone tốt nhất trong năm nay.

Di động kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone có thể mang màn hình lớn hơn cả iPhone 7 Plus. Nhưng nhờ thiết kế kiểu "vô cực", thiết kế vật lý của máy thậm chí chỉ tương đương hoặc lớn hơn một chút so với iPhone 7. Chi tiết này quan trọng ở chỗ, nó sẽ làm giới hạn không gian để pin. Một số ảnh bị lộ cho thấy Apple có thể đổi sang thiết kế chữ L cho pin nhưng không khẳng định chắc chắn. Và bởi vì pin không phải thứ "hào nhoáng" thu hút sự quan tâm công chúng nên thông số này mất hút trong hàng loạt tin đồn về iPhone 8.

iPhone 8 khoác lên mình sự hào nhoáng nhưng không phù hợp với những khách hàng thực dụng.

Công nghệ di động thay đổi nhiều trong những năm qua nhưng có một thứ gần như vẫn "dậm chân tại chỗ" là pin. Hơn nữa, sau sự cố của Galaxy Note 7, Apple chắc chắn cũng có một bài học từ đối thủ về việc cố gắng nhồi nhét pin trong một không gian nhỏ hẹp. Các chuyên gia công nghệ vì vậy nhận định, iPhone 8 có thời lượng pin cũng chỉ tầm như iPhone 7 hoặc thậm chí là ít hơn - điều khó chấp nhận với những khách hàng thực dụng.

Một rào cản khác ngăn người dùng đến với iPhone 8 là giá, con số được dự đoán sẽ không dưới 1.000 USD. Khảo sát của Barclay được công bố trên Ubergizmo cho thấy chỉ 11% người dùng tại Mỹ sẵn sàng chi mức tiền này cho iPhone mới. Con số trung bình nhiều nhất mà họ muốn móc hầu bao chỉ là 582 USD hoặc trả góp 48,5 USD trong 12 tháng. Và cũng tại Mỹ, khảo sát vào cuối năm ngoái của Citibank cho thấy người dùng thường đổi điện thoại sau mỗi 29 tháng.

iPhone 8 ra mắt vào tháng 9 tới chắc chắn sẽ được chào đón nhiệt tình và được ca ngợi như biểu tượng dẫn đầu công nghệ. Nhưng nếu để mua, một chiếc iPhone 7s Plus với những nâng cấp vừa phải có lẽ sẽ hợp lý hơn nhiều.

Tuấn Hưng