Giá iPhone 8 giảm mạnh vì iPhone X / Nỗi lo iPhone X thất bại

iPhone 8 giúp Apple chặn đà đi xuống nhưng chưa chắc điều tương tự đến với iPhone X.

CEO Tim Cook luôn nói Trung Quốc là thị trường tối quan trọng với Apple nhưng thực tế hai năm gần đây, hãng đã đánh mất thị phần vào tay các đối thủ. Tất cả đều là các thương hiệu nội địa bao gồm Huawei, Oppo và Vivo.

Những tín hiệu lạc quan đầu tiên cho "Quả táo" khi hãng mới cắt được đà giảm doanh số tại đây trong quý III vừa qua. Theo Appleinsider, doanh số iPhone trong ba tháng 7, 8 và 9 là 11 triệu chiếc, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái là 8 triệu chiếc. Ba đối thủ lớn nhất là Huawei, Oppo, Vivo cũng có doanh số ấn tượng là 22, 21 và 20 triệu máy tương ứng.

Doanh số tính riêng của iPhone 8 và 8 Plus cao hơn đáng kể so với iPhone 7 và 7 Plus tính cùng thời điểm mới ra mắt. Một lý do khác khiến tổng doanh số iPhone tốt hơn là các chính sách giảm giá model cũ của Apple ở thị trường đông dân nhất thế giới này.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Moys Jia của Canalys, tín hiệu này chưa đảm bảo cho một kết quả tốt khác đến với Apple trong quý tiếp theo. iPhone X gây sốt nhưng mức giá cao cùng tình trạng khan hàng có thể khiến người dùng Trung Quốc không mặn mà với sản phẩm này và khiến doanh số chững lại.

Apple sẽ bán iPhone X tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ vào ngày 3/11 tới đây. Những người dùng đặt hàng trước cũng sẽ nhận máy từ ngày này.

Tuấn Hưng