Từ 17/10, nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM đã bắt đầu mở bán iPhone 8 và 8 Plus chính hãng. So với giá bán trên thị trường xách tay, giá chính hãng cao hơn từ 1 đến 2 triệu đồng. Mức niêm yết của iPhone 8 là 19,99 triệu đồng cho bản 64GB còn iPhone 8 Plus là 22,99 triệu đồng với dung lượng tương tự.

Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện, giá bán ra thực tế của hàng chính hãng tại một số cửa hàng ở Hà Nội cũng hạ chỉ còn lần lượt 18,99 và 21,99 triệu đồng.

iPhone 8 và 8 Plus chính hãng năm nay lên kệ sớm.

Khác với mọi năm và trong những đợt mở bán iPhone thế hệ trước ở Việt Nam, iPhone 8 và 8 Plus chính hãng về Việt Nam đợt này chưa tạo ra nhiều chú ý.

Đại diện cửa hàng Hoàng Hà Mobile (Hà Nội) cho hay, toàn bộ đợt hàng đầu cả iPhone 8 và 8 Plus mới chỉ có phiên bản 64GB và chưa có bản 256GB. Còn tại các hệ thống và chuỗi lớn như Thế giới di động và FPT Shop, iPhone 8 và 8 Plus hàng chính hãng vẫn chưa lên kệ, thậm chí chưa có cả ngày mở bán và giao hàng. Trong khi đây là hai trong số những nhà phân phối iPhone chính thức được Apple uỷ quyền tại Việt Nam.

Theo một số cửa hàng, ngoài thời điểm mở bán không đồng thời, chính sách phân phối iPhone 8 và 8 Plus năm nay đã có một số thay đổi về mã hàng so với mọi năm. Lượng hàng về đợt đầu mới chỉ có phiên bản 64GB và chưa có phiên bản 256GB. Dù chính sách bảo hành "một đổi một" không thay đổi, hàng do FPT phân phối vừa có mặt trên thị trường lại là các mã LL và ZP thay vì VN/A như trước. Còn với hàng chính hãng mã VN/A và bản 256GB, phải đầu tháng 11 mới có trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Trường Huy, Giám đốc hệ thống Huy Mobile, việc iPhone 8 và 8 Plus chính hãng năm nay về "âm thầm" là do lượng hàng khá nhỏ giọt và bộ đôi mới cũng không "hot". Ngay với thị trường xách tay, iPhone 8 cũng có sự khởi đầu không tốt và bán kém hơn iPhone 7 do nhiều người dùng chuyển sự quan tâm đến iPhone X, chờ đợi nó khiến sức mua giảm sút. Tuy nhiên, các thông tin iPhone X lên kệ muộn và có thể bị hét giá rất đắt xuất hiện gần đây đã khiến sức tiêu thụ của iPhone 8 đang tăng mạnh trở lại.

Ngoài mà VN/A, iPhone 8 và 8 Plus phân phối chính hãng từ FPT cũng có mã LL và ZP.

Cũng theo ông Huy, năm nay kênh phân phối iPhone 8 và 8 Plus chính hãng lại thêm nhà phân phối mới nữa cho kênh đại lý, dẫn đến tình trạng có nhiều mã hàng khác nhau trên thị trường. Về cơ bản thì chính sách bảo hành ví dụ "một đổi một" hay chất lượng không thay đổi, nhưng người dùng khi mua cần để ý đến mã máy vì phụ kiện củ sạc bên trong sẽ khác nhau.

Ví dụ mã LL sử dụng củ sạc chân dẹt tiêu chuẩn của thị trường Mỹ, ZP là củ sạc ba chấu giống thị trường Hong Kong và Singapore trong khi mã VN/A vẫn là củ sạc dài chân tròn.

Tuấn Anh