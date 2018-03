Theo số liệu của CIRP thống kê mua sắm iPhone trong tháng cuối năm 2017, iPhone X mới nhất không phải là thiết bị được nhiều người lựa chọn nhất, dù đây là mẫu smartphone có nhiều cải tiến, kỷ niệm 10 năm ngày iPhone ra đời của Apple. Thay vào đó là iPhone 8.

Lượng người dùng mua iPhone 8 cao hơn so với iPhone X.

Cụ thể, số lượng iPhone X bán ra chỉ chiếm 20%, trong khi hai mẫu iPhone 8 và iPhone 8 Plus chiếm tới 41%. iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người dùng lựa chọn, chiếm gần 25%.

BGR nhận định, số liệu của CIRP có thể khiến nhiều người ngạc nhiên bởi iPhone X mới là thiết bị chủ đạo, nhưng không quá khó hiểu. Dù ra mắt đồng thời, nhưng do iPhone X lên kệ muộn hơn (22/9 so với 3/11) cũng như bị giới hạn số lượng khi bán ra đợt đầu, khiến doanh số bị ảnh hưởng khá nhiều. Tay bút Yoni Heisler cho rằng, hiện Apple đã đảm bảo nguồn cung iPhone X, do đó doanh số smartphone này sẽ khả quan hơn rất nhiều.

Apple dự kiến sẽ công bố quý tài chính cuối cùng năm 2017 vào 1/2 tới.

Bảo Lâm