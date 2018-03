Là một trong những siêu phẩm được mong đợi nhất năm 2017, iPhone 8 và 8 Plus sở hữu nhiều cải tiến mới mẻ. Thiết kế mặt kính bền bỉ và sang trọng khác hẳn các phiên bản trước đây. Cụm camera kép được đánh giá tốt nhất thế giới, có khả năng chụp ảnh chân dung với ánh sáng studio.

Màn hình Retina HD, kết hợp công nghệ True Tone thông minh cho khả năng hiển thị màu trắng chính xác hơn dưới bất kỳ nguồn sáng nào. Sở hữu vi xử lý 6 nhân 64-bit Apple A11 Bionic, vi xử lý mạnh mẽ và thông minh nhất trên smartphone hiện nay. Đây cũng là thế thệ smartphone đầu tiên mà Apple trang bị tính năng sạc không dây tương thích chuẩn Qi hiện đại, có khả năng sạc đầy 50% dung lượng pin chỉ với 30 phút.

Sau 8 ngày nhận đặt trước iPhone 8 và 8 Plus, FPT Shop đã nhận được 5.149 đơn hàng của bộ đôi siêu phẩm này. Trong đó, 3.119 khách hàng đã đặt cọc. Trong đó, có 60% khách đặt mua iPhone 8 Plus và 40% khách chọn iPhone 8.

Về màu sắc, phiên bản vàng đồng được ưa chuộng nhất khi chiếm 50% lượng máy đặt mua trước, màu xám bạc chiếm 30% và 20% lựa chọn màu bạc. Phiên bản dung lượng 64GB có lượng đặt mua áp đảo với 70%, 30% còn lại chọn phiên bản 256GB.

Giao tận nhà lúc 0h

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Apple cho ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, cứ mỗi năm, các tín đồ công nghệ nói chung và người hâm mộ "Táo khuyết" tại Việt Nam nói riêng đều háo hức sở hữu phiên bản iPhone mới nhất. Không khác những năm trước, bộ đôi iPhone năm 2017 cũng khiến người dùng nóng lòng "rinh" về khi chính thức ra mắt vào tháng 9 vừa qua.

Đáp ứng mong đợi của khách hàng, FPT Shop tiến hành trao những chiếc iPhone 8 và 8 Plus chính hãng (mã VN/A) đầu tiên tại Việt Nam đến tận nhà những khách đặt mua trước vào đúng 0h ngày 10/11.

Sự kiện giao hàng lúc 0h này là lời tri ân của FPT Shop với mong muốn các khách hàng của mình được trải nghiệm siêu phẩm iPhone 8 và 8 Plus chính hãng sớm nhất theo cách đặc biệt và xứng đáng nhất. Đây cũng là món quà nhằm mang đến niềm vui cho khách hàng đã tin chọn FPT Shop để sở hữu siêu phẩm "nhà Táo".

Anh Thắng nhận siêu phẩm công nghệ đã đặt trước vào giữa đêm.

Bất ngờ được FPT Shop gõ cửa giao iPhone 8 Plus lúc 0h, anh Thắng (ngụ Tân Phú, TP HCM) hóm hỉnh chia sẻ: “Giữa đêm nghe gõ cửa cứ tưởng là cướp, ai ngờ bị FPT Shop bắt nhận quà to thế này. Ngoài siêu phẩm mình mong chờ lâu nay còn có một ốp lưng Spiden hàng Mỹ, một bó hoa đúng chuẩn vợ thích, một hộp táo đúng ý mình. Tặng 8 quả táo cho người mua iPhone 8 đúng là quà tặng đại phát lúc giữa đêm”.

Không giấu được niềm vui bất ngờ, chị Huyền (ngụ Thái Hà, Hà Nội) chia sẻ: "Mình rất bất ngờ. Có cái iPhone chính hãng mà được phục vụ hết sức chu đáo".

Chị Thơ - người sở hữu iPhone 8 Plus chính hãng đầu tiên từ FPT Shop.

Chị Thơ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 8 Plus chính hãng chia sẻ: "Mình đi làm về tối, ngang FPT Shop thấy mọi người vẫn còn đông, hỏi ra mới biết đang chuẩn bị đi giao máy nên vào nhận luôn. Cảm giác rất vui y như giao thừa vậy đó".

Sáng 10/11, FPT Shop tung video giao chiếc iPhone 8 đầu tiên bằng siêu xe BMW cho khách hàng ngay trong đêm. Xem tại đây.

Sở hữu iPhone 8 và 8 Plus với 8 triệu đồng

Bộ đôi siêu phẩm iPhone 8 và 8 Plus chính hãng (mã VN/A) đã lên kệ tại FPT Shop vào lúc 0h ngày 10/11. Chọn mua bất kỳ phiên bản nào của iPhone 8 và 8 Plus, bạn sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất trả góp với khoản trả trước chỉ 8 triệu đồng.

Nếu chọn lên đời iPhone 8 và 8 Plus qua chương trình thu cũ đổi mới, FPT Shop sẽ thu lại máy cũ với giá đến 7 triệu đồng và tặng thêm một triệu đồng. Như vậy, bạn có thể đổi lấy iPhone 8 và 8 Plus chính hãng mới từ chiếc iPhone cũ, thậm chí là máy lock, hàng xách tay cũ (trầy, móp, tróc sơn, rỉ sét, vỡ kính góc màn hình), không còn đủ phụ kiện, đã hết hạn bảo hành và được tiết kiệm đến 8 triệu đồng tại FPT Shop. Đây là ưu đãi thiết thực duy nhất tại FPT Shop.

Danh mục điện thoại iPhone cũ được tham gia chương trình gồm có: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Chọn mua iPhone 8 và 8 Plus tại FPT Shop từ hôm nay, bạn được trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ 8 triệu đồng và giảm một triệu đồng khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

iPhone 8 và 8 Plus hiện có 3 màu thời thượng Space Gray (xám), Silver (bạc), Gold (vàng) dưới các phiên bản 64GB và 256GB.

iPhone 8 phiên bản 64GB giá 20,99 triệu đồng, 256GB giá 25,79 triệu đồng. Phiên bản 64GB của iPhone 8 Plus giá 23,99 triệu đồng, iPhone 8 Plus 256GB giá 28,79 triệu đồng.

Tuấn Anh