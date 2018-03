Ảnh được cho là iPhone 7s Plus với mặt lưng kính.

Theo PhoneArena, ngoài iPhone 8 hoàn toàn mới, năm nay, Apple sẽ giới thiệu iPhone 7s và 7s Plus - bản nâng cấp cho sản phẩm hiện nay. Ngoại hình của thiết bị không thay đổi nhiều nhưng sẽ có những cải tiến đáng giá.

Hình ảnh rò rỉ mới nhất tiết lộ iPhone 7s Plus sẽ có mặt lưng bằng kính sáng bóng thay vì vỏ nhôm quen thuộc. Ngoài việc đem đến diện mạo khác lạ, thay đổi này còn nhằm tích hợp sạc không dây cho thiết bị.

Các chuyên gia cho rằng mặt kính sẽ cho hiệu quả tản nhiệt kém hơn so với nhôm. Bù lại, iPhone 7s Plus không còn dải ăng-ten bởi vật liệu mới giúp sóng vô tuyến truyền qua mà không bị can nhiễu. Apple cũng được cho là sẽ bổ sung một lớp vật liệu để che chắn cảm biến 3D Touch.

Bộ đôi iPhone 7s và 7s Plus sẽ được công ty công nghệ Mỹ giới thiệu cùng lúc với iPhone 8. Trong khi iPhone 8 hướng đến khách hàng cao cấp nhờ hàng loạt thay đổi và bán ra với số lượng hạn chế thì hai sản phẩm còn lại sẽ có giá cạnh tranh hơn, dễ dàng sản xuất trên quy mô lớn.

Bảo Anh