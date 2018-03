Mới đây, trang Giga Apple (Đức) đã hé lộ thêm thông tin liên quan đến iPhone 7s - bản nâng cấp của iPhone 7. Ngoài việc mặt lưng được trang bị lớp kính thay cho bề mặt kim loại, máy có thể sẽ dày hơn đôi chút so với chiếc iPhone hiện tại.

Kích thước iPhone 7s (màu xám) khi so sánh với iPhone 7 (màu nâu).

Cụ thể, máy sẽ có kích thước 138,44 x 67,27 x 7,21 mm, trong khi iPhone 7 là 138,31 x 67,14 x 7,1 mm. Nếu thông số này là chính xác, iPhone 7s sẽ dày hơn 0,11mm so với "đàn anh", nhưng lớn hơn đôi chút.

Mặc dù dày hơn, nhưng phần cụm camera lại mỏng hơn: 8,18mm so với 7,92mm. Tất nhiên, khác biệt về số đo giữa hai thiết bị là rất nhỏ, người dùng khó có thể nhận ra nếu bằng mắt thường.

iPhone 7s và iPhone 7s Plus được cho là bản nâng cấp của iPhone 7 và iPhone 7 Plus hiện tại. So với bản tiền nhiệm, thiết bị mới được trang bị cấu hình tốt hơn (dung lượng RAM lớn hơn, vi xử lý mạnh hơn...) cũng như có thêm khả năng sạc không dây. Bộ đôi này sẽ ra mắt cùng iPhone 8 vào đầu tháng 9 tới nếu theo đúng lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple.

Bảo Lâm