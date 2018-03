iPhone 7 Plus được bình chọn chụp đẹp hơn Xiaomi Mi A1

Sau 2 ngày bình chọn cho các ảnh chụp thử từ Xiaomi Mi A1 và Apple iPhone 7 Plus, đã có tới 4.361 phiếu bầu. Trong đó, Phone 1 chiếm 71% với 3.099 phiếu trong khi Phone 2 là 29% với 1.262 phiếu.

Kết quả: Phone 1 là iPhone 7 Plus và Phone 2 là Xiaomi Mi A1.

Chất ảnh từ hai máy khác hẳn nhau dù cùng có hiệu ứng xoá phông và zoom quang 2x. Smartphone của Xiaomi có xu hướng đẩy sáng cao hơn và tăng độ rực rỡ của màu sắc còn iPhone 7 Plus mang đến màu sắc đúng với thực tế và giữ lại chi tiết nhiều hơn. iPhone 7 Plus xoá phông tốt hơn, tuy nhiên, Mi A1 lại thể hiện được bokeh tốt hơn. Khi chụp người, Mi A1 lại được tích hợp thêm tính năng làm đẹp gương mặt khiến mặt người chụp láng đẹp hơn nhưng hơi giả tạo, trong khi đó, iPhone 7 Plus vẫn giữ lại tất cả chi tiết.

Chất lượng hình ảnh về độ sắc nét của hai máy tương đương nhau, điểm khác biệt là phần mềm xử lý của Xiaomi Mi A1 can thiệp quá nhiều vào chi tiết cũng như màu sắc của tấm hình khiến hình ảnh không thật khi chụp các vật thể có màu sắc nổi bật hay chụp chân dung người cà da láng trông giả tạo.

Xem loạt ảnh chụp thử từ hai máy

Ở các thử nghiệm, hai máy đều để chế độ chụp xoá phông mặc định, không bật hiệu ứng, lấy nét và đo sáng cùng vào một điểm, thời điểm và góc chụp gần tương đương. Cả hai máy đều để tỷ lệ hình là 4:3 ở độ phân giải cao nhất hỗ trợ (12 megapixel). Ảnh chụp từ hai máy được thu về cùng một kích thước nhưng giữ nguyên chất lượng ảnh cũng như ẩn thông tin Exif.