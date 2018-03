So với cuối tháng 8, giá iPhone 7 hàng mới 100% đã giảm 100.000 đến 300.000 đồng tuỳ từng phiên bản và màu sắc. Ví dụ, bản 32GB hàng xách tay, một số cửa hàng ở Hà Nội đang chào từ 14,2 đến 14,6 triệu đồng. Mức thấp nhất dành cho màu vàng hồng.

Với hàng phân phối chính hãng, trong khi các hệ thống lớn như FPT Shop hay Thế Giới Di Động vẫn giữ ở mức cao lên tới 17,5 triệu đồng cho bản 32GB, nhiều cửa hàng nhỏ đã hạ giá iPhone 7 xuống dưới 15 triệu đồng. Điều này khiến sự chênh lệch giữa iPhone 7 hàng mới 100% chính hãng và xách tay chỉ còn vài trăm nghìn đồng, rất nhỏ so với thông thường.

Tương tự "đàn em", mức giảm giá của iPhone 7 Plus trong nửa tháng trở lại đây cũng chỉ vài trăm nghìn đồng. Bản bán chạy nhất, 128GB, loại hàng mới 100% trên thị trường xách tay giờ có giá hơn 19 triệu đồng. Trong khi với dung lượng thấp hơn, 32GB, giá 7 Plus hàng xách tay giờ còn hơn 17 triệu đồng.

Giá bán của iPhone 7 và 7 Plus sau khi bộ ba iPhone mới ra mắt chỉ giảm nhẹ, chưa có biến động lớn.

Tuy nhiên, khác iPhone 7, sự chênh lệch giữa hàng xách tay và chính hãng của iPhone 7 Plus lại lớn hơn nhiều, từ 2 đến 4 triệu đồng. Thậm chí, ngay cả giá bán của hãng chính hãng tại mỗi cửa hàng cũng có sự khác biệt rõ.

Ví dụ ở các hệ thống như FPT Shop hay Thế Giới Di Động, giá của 7 Plus bản 128GB xấp xỉ 23 triệu đồng, thì tại một số cửa hàng ở Hà Nội, cũng hàng chính hãng đó và thông số kỹ thuật tương tự lại có giá chỉ trên dưới 20 triệu đồng.

Phương Thảo, quản lý một hệ thống ở Hà Nội cho biết, giá iPhone 7 và 7 Plus đã giảm nhẹ do tác động từ iPhone 8 và 8 Plus. Tuy nhiên, phần nhiều do sức mua thấp khiến các cửa hàng chủ động giảm giá, xả hàng tồn. Điều này cũng lý giải cho việc nhà phân phối và hệ thống lớn vẫn giữ giá niêm yết hàng chính hãng rất cao, tạo ra sự chênh lệch giá bán ở từng nơi.

Dù ngay sau khi ra mắt bộ đôi iPhone 8 và iPhone X hôm 12/9, Apple đồng loạt giảm giá nhiều mẫu iPhone đời cũ, bao gồm cả iPhone 7, 7 Plus lẫn iPhone 6s và 6s Plus tới hàng triệu đồng (khoảng 100 USD), giá bán ở thị trường Việt Nam vẫn chưa biến động, hoặc chỉ ở mức thấp hơn nhiều tức vài trăm nghìn đồng. Lượng hàng iPhone 7 và 7 Plus tồn lại từ đợt cũ ở thị trường Việt Nam được cho còn khá nhiều, trong khi đợt hàng mới sau khi được Apple điều chỉnh giá vẫn chưa về.

iPhone 8, 8 Plus xuất hiện giúp cho iPhone 7 và 7 Plus qua sử dụng bán tốt, nhờ giá rẻ hơn nhiều trong khi ngoại hình ít khác biệt.

Trái ngược cảnh giảm giá mà vẫn ế của hàng mới, thị trường iPhone qua sử dụng ở Việt Nam vẫn nhộn nhịp và có sức tiêu thụ tốt. Sau khi iPhone 8 và 8 Plus ra mắt, người mua iPhone 7, 7 Plus hàng cũ hay hàng tân trang, đổi bảo hành còn tăng lên. Với một số model loại hàng CPO (certified pre-owned - tân trang có đảm bảo từ Apple), có cửa hàng còn thông báo hết hàng tạm thời và yêu cầu đặt hàng trước ít ngày.

Giá bán của iPhone hàng qua sử dụng ở Việt Nam đang rẻ hơn rất nhiều so với hàng mới. Ví dụ iPhone 7 loại hàng khoá mạng có giá chưa tới 9 triệu đồng cho bản 32GB, thấp hơn giá bán của hàng xách tay mới 100% tới gần 5 triệu đồng. Nếu là phiên bản quốc tế, giá bán cho model iPhone 7 hàng cũ cũng chưa tới 11 triệu đồng, rẻ hơn hàng mới khoảng 3 triệu đồng.

Sau khi bộ ba iPhone mới ra mắt, thị trường iPhone trong nước chưa thể hiện biến động rõ rệt như mọi năm. Nguyên nhân được giới kinh doanh cho rằng vì iPhone 8 và 8 Plus chưa tạo ra khác biệt so với iPhone 7 và 7 Plus tiền nhiệm. Trong khi model đột phá và gây chú ý nhiều nhất, iPhone X, lại phải 2 tháng nữa mới có mặt trên thị trường.

Tuấn Anh