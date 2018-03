Những điện thoại tương thích với iOS 11 bao gồm iPhone X (được bán từ 3/11), iPhone 8 và 8 Plus (được bán từ 22/9), iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 6s và 6s Plus, iPhone 6 và 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

Như vậy, nếu đang dùng iPhone 5, iPhone 5c và những phiên bản cũ hơn, bạn sẽ không thể cài hệ điều hành mới này.

Ngoài ra, những thiết bị khác có thể cài đặt iOS 11 là các phiên bản của iPad Pro, iPad 2017, iPad mini 2, 3 và 4), iPad Air 2 và iPad Air, và iPod touch thế hệ sáu.

Để cài đặt, thiết bị của bạn cần ít nhất 1-3 GB trống, sau đó truy cập mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để cập nhật OTA. Người dùng cũng có thể cài đặt qua iTunes nhưng cần sao lưu dữ liệu quan trọng trước.

Ảnh: Arstechnica

iOS lần đầu được Apple công bố tại sự kiện WWDC hồi tháng 6/2017 với nhiều thay đổi đáng chú ý, nhất là đối với iPad. Hãng công nghệ Mỹ cải tiến phần mềm để biến iPad thành giải pháp thay thế laptop như hệ thống lưu trữ file, mở các ứng dụng cùng lúc với chế độ chia màn hình, khả năng kéo thả nội dung giữa các ứng dụng. Giao diện đa nhiệm cũng thay đổi thành các cửa sổ nhỏ chứ không xếp thành từng lớp thẻ.

iOS mới cũng bắt đầu hỗ trợ công nghệ thực tế ảo tăng cường Augmented Reality (AR), các tin nhắn iMessage được đồng bộ lên iCloud, màn hình khoá thay đổi, Control Center mới, trong khi trợ lý ảo Siri có thể hỗ trợ dịch thuật trực tiếp...

Minh Minh