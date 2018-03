iOS 11 có bản chính thức với nhiều điểm mới

Một tuần sau khi chính thức phát hành iOS 11, Apple tiếp tục có cập nhật đầu tiên cho hệ điều hành này. Bản nâng cấp với dung lượng khoảng 200 MB, cho phép tải về ngay trên iPhone, iPad bằng cách vào Settings > General > Software Update.

Thông báo cập nhật iOS 11.0.1

Apple cho biết iOS 11.0.1 giúp sửa lỗi và cải thiện thiết bị nhưng không bao gồm tính năng mới nào. Những cải tiến về phần mềm và trải nghiệm có thể sẽ được hãng tung ra trong những lần cập nhật tiếp theo.

Từ 20/9, người dùng iPhone, iPad bắt đầu có thể cài bản hoàn thiện của hệ điều hành iOS 11. Phiên bản mới thay đổi giao diện màn hình khóa, Control Center, nâng cấp trợ lý giọng nói Siri hay thiết kế lại App Store... Tính năng đa nhiệm và hỗ trợ công nghệ thực tế ảo tăng cường AR cũng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, iOS 11 cũng bị phàn nàn khi tính năng 3D Touch không đa năng như iOS 10, thời lượng pin kém hơn, không gửi được email hay Control Center hoạt động không đồng nhất...

Những điện thoại tương thích với iOS 11 bao gồm iPhone X (được bán từ 3/11), iPhone 8 và 8 Plus, iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 6s và 6s Plus, iPhone 6 và 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.

Bảo Anh