Thống kê mới nhất từ một loạt các hãng nghiên cứu thị trường nổi tiếng như IDC, Counterpoint Research, IHS Markit và Canalys đều xác nhận Huawei đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai toàn cầu, dựa trên số lượng thiết bị tính trong quý II vừa rồi.

Theo dữ liệu từ IDC, tổng lượng máy mà Huawei xuất xưởng trong quý II/2018 đã đạt tới 54,2 triệu, tăng tới 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng smartphone của Apple có được trong cùng quý chỉ được 41,3 triệu. Dù vẫn có mức tăng 0,7% so với năm ngoái, số lượng iPhone trong quý II/2018 xuất xưởng thấp hơn mức kỳ vọng 41,79 triệu máy mà các nhà đầu tư phố Wall kỳ vọng.

Với vị trí số hai, Huawei đang chiếm 15,8% thị phần smartphone toàn cầu còn Apple tụt xuống số ba khi chỉ có 12,1%. Theo thống kê của IDC, đây là lần đầu tiên kể từ quý II/2010, thị phần smartphone của Apple không nằm ở hai vị trí dẫn đầu thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, theo số liệu từ Counterpoint Research, Huawei từng có lượng máy xuất xưởng tính riêng trong từng tháng 6 và 7 năm ngoái vượt qua Apple.

Thống kê top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong quý II/2018 của IDC.

Trên bài viết của CNBC, các chuyên gia phân tích từ IHS Markit và Canalys cho rằng thành công của Huawei gần đây là kết quả từ chiến lược mở rộng thương hiệu tại thị trường châu Âu và châu Á bên ngoài Trung Quốc. Dòng máy P20 và smartphone thương hiệu Honor góp phần chính. Riêng với Honor, doanh số máy xuất xưởng trong quý II vừa rồi ra các thị trường bên ngoài Trung Quốc đã đạt gần 4 triệu, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù tụt xuống thứ ba và doanh số không như kỳ vọng từ giới đầu tư, các nhà phân tích cũng cho rằng Apple sẽ không khó khăn gì để quay trở lại ngôi vị số hai thời gian tới. Doanh số của iPhone thường ở mức thấp nhất trong giai đoạn trước khi thế hệ kế nhiệm ra mắt và sẽ tăng vọt trở lại sau tháng 9 khi sản phẩm mới xuất hiện.

P20 Pro là smartphone đầu tiên có hệ thống camera và chất lượng camera được DxOmark đánh giá cao hơn cả iPhone X. Ảnh: Aa.

Trong khi đó, dù có được thống kê ấn tượng, Huawei vẫn phải đối mặt nhiều thử thách khi thương hiệu này vẫn chưa chen chân được vào thị trường Mỹ. Dưới áp lực của chính phủ, hàng loạt nhà mạng của Mỹ đã ngừng hợp tác kinh doanh smartphone Huawei do lo ngại về vấn đề bảo mật, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, doanh số của Honor vẫn còn thấp nếu so với tổng lượng thiết bị mà Huawei xuất xưởng.

Dù xáo trộn bên dưới, số liệu từ IDC cho thấy Samsung vẫn giữ khoảng cách lớn ở vị trí dẫn đầu toàn cầu khi có tới 20,9% thị phần trong quý II vừa rồi, với tổng lượng máy xuất xưởng lên tới 71,5 triệu. Tuy nhiên, Samsung thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn khi không chỉ phải cạnh tranh với mỗi Apple mà còn cả Huawei nữa. Riêng lượng máy xuất xưởng trong quý vừa rồi của hãng đã bị giảm 10,4% so với năm ngoái.

Tại thị Việt Nam, số liệu thống kê từ GFK giữa tháng 6/2018 cho thấy Samsung là hãng smartphone có thị phần lớn nhất, tiếp sau là Oppo và Apple. Trong khi đó, Huawei mới chỉ ở vị trí thứ tư.

Tuấn Anh