Tuần trước, HTC tuyên bố bán toàn bộ đội ngũ đang chịu trách nhiệm sản xuất dòng điện thoại Pixel cho Google với giá 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, quyết định này không đồng nghĩa họ sẽ dừng phát triển các mẫu điện thoại mang thương hiệu HTC.

HTC đang chuẩn bị tung ra U11 Plus. Như tên gọi đã thể hiện, smartphone này là bản nâng cấp với màn hình lớn hơn của U11 ra đời từ giữa năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên HTC làm smartphone màn hình viền siêu mỏng.

Trang công nghệ BGR đánh giá U11 Plus sẽ là đối thủ ngang tầm với iPhone X và Galaxy Note 8, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả Google Pixel 2. Sản phẩm sẽ có màn hình 5,99 inch độ phân giải QHD 2.880 x 1.440 pixel tỷ lệ 18:9 - khá giống với Galaxy S8, Galaxy Note 8 hay LG G6. Ngoài ra, máy còn có cấu hình cao như chip Snapdragon 835, RAM 4 GB, hỗ trợ chống nước theo chuẩn IP68...

Ảnh concept về HTC U11 Plus.

Tuy nhiên, U11 Plus được bán tại Trung Quốc từ ngày 11/11, hơn một tháng sau khi Pixel 2 ra đời và chỉ vài ngày sau khi iPhone X có mặt trên thị trường. Do đó, dù ghi nhận nỗ lực của HTC, một số chuyên gia công nghệ cho rằng chẳng có gì ngạc nhiên nếu sản phẩm này tiếp tục chìm nghỉm và không mấy ai nhắc khi mùa mua sắm lớn nhất trong năm đang tới gần.

U11 Plus rồi sẽ lại được đánh giá là smartphone tốt nhất mà HTC từng sản xuất. Nó có thể khoác trên mình nhiều ưu điểm so với thiết bị của Apple, Google và Samsung, nhưng ít có cơ hội tỏa sáng. U11 Plus vẫn thiếu một yếu tố nào đó để khiến người ta phải tranh cãi về nó, trong khi bản thân HTC cũng không xây dựng được một chiến lược marketing đột phá, dài hạn cho sản phẩm cao cấp của mình.

Minh Minh