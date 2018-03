U11+ là smartphone đầu tiên được HTC trình làng sau thương vụ hợp tác trị giá hơn 1 tỷ USD với Google. Cùng model này, trong ngày 2/11, tên tuổi tới từ Đài Loan còn cho ra mắt mẫu smartphone tầm trung U11 Life.

Vẫn giữ phong cách thiết kế Liquid Surface giống U11 và U Ultra trước đó, nhưng U11+ sở hữu diện mạo mới hợp thời hơn, nhờ màn hình lớn viền mỏng, sử dụng tỷ lệ hiển thị dài 18:9. So model tiền nhiệm, mẫu Plus có màn hình to hơn khi kích thước lên tới 6 inch, vẫn đi kèm độ phân giải QHD nhưng hỗ trợ thêm HDR10 và có dải màu rộng DCI-P3.

Tuy nhiên, viền mỏng đi khiến dãy phím cảm ứng bị loại bỏ, chuyển thành phím ảo bên trong màn hình còn cảm biến vân tay được dời về mặt lưng. Trong khi đó, tính năng cảm ứng cạnh viền Edge Sense xuất hiện lần đầu trên U11 vẫn được HTC giữ lại, còn nâng cấp thêm tính năng và cho phép tương thích với nhiều ứng dụng hơn. U11+ chống nước với tiêu chuẩn IP68.

Pin là thông số ấn tượng nhất ở cấu hình của HTC U11+ khi được nâng dung lượng lên 3.930 mAh, cao hơn nhiều so với Galaxy Note8 cũng như LG V30 và gần gấp rưỡi iPhone X. Sản phẩm sẽ có hai phiên bản, 4GB RAM - 64GB bộ nhớ trong và 6GB RAM - 128GB bộ nhớ trong. Cả hai đều dùng chip Snapdragon 835 như U11.

Dù vậy, camera của HTC U11+ không nhiều khác biệt về phần cứng so với model tiền nhiệm. Máy vẫn dùng camera phía sau dạng đơn với cảm biến 12 megapixel, ống kính f/1.7 hỗ trợ chống rung quang học. Camera selfie phía trước là cảm biến UltraPixel với độ phân giải 8 megapixel, giảm một nửa so với U11.

Trong khi đó, U11 Life là phiên bản rút gọn và thu nhỏ từ U11 với ngoại hình không khác biệt nhiều. Màn hình còn độ phân giải Full HD và kích thước 5,2 inch. Vẫn hỗ trợ tính năng cảm ứng cạnh viền Edge Sense nhưng vi xử lý được hạ xuống tầm trung, Snapdragon 630. Pin tỏ ra hạn chế vì dung lượng 2.600 mAh. Camera trước và sau đều có độ phân giải 16 megapixel.

U11+ sử dụng phiên bản Oreo 8.0 mới hơn còn U11 Life chạy Android 7.1 và sẽ được nâng cấp sau.

Tuấn Anh